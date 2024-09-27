МАРТ и торговые сети продлили соцскидку 10% в Беларуси до конца 2024

В сообщении сказано, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и представители крупных торговых сетей Беларуси подписали дополнительной соглашение, касающееся скидок на ряд товаров для уязвимой категории населения. Речь идет о скидке 10%.
Глава МАРТ отметил, что в программе соцскидок принимают участие 14 самых крупных торговых организаций. По его словам, указанная программа полюбилась белорусам:
— Более 2 млн человек воспользовались этими скидками.
Богданов уточнил, что был сохранен тот же пакет, отметив, что речь идет про 29 товарных групп:
— Надеемся, что порадуем продлением этой программы наших граждан в четвертом квартале текущего года.
Он также обратил внимание на то, что на каждой из торговых сетей социальная нагрузка приличная. Глава МАРТ сказал, что продление соглашения является очередным жестом, который подтверждает, что торговые организации Беларуси ведут активную социальную работу, поддерживают население.