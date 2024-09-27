Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 сентября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 478,40 тенге, продажи — 479,94 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 476,98 тенге, продают по 481,00 тенге.
Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 532,02 тенге, продают по 535,88 тенге. В Астане средний курс покупки — 529,07 тенге, продажи — 535,02 тенге.
Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,13 тенге, продают по 5,22 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,14 тенге, продают по 5,24 тенге.
Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 478,54 тенге, 1 евро — 533,76 тенге, 1 рубль — 5,17 тенге.