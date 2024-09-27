Многоэтажку с детским садом построят в Советском районе Челябинска

В документе говорится, что участок находится в собственности у заявителя. Возведение многоэтажки с детским садом и подземной автостоянкой — это первая очередь строительства. Следом рядом должен появиться ещё один 10-этажный дом. Для проектируемого многоквартирного дома с группами для дошкольников предусмотрено 66 мест для постоянного хранения авто и ещё 18 — для временного.