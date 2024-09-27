Многоэтажку с детским садом построят в Советском районе Челябинска

В Советском районе Челябинска возведут многоквартирный жилой дом с группами для 20 дошкольников. Отклонение от предельных параметров строительства согласовала городская администрация после общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.
Участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров, где появится дом, расположен в переулке Красном, рядом со сквером «Переселенческий». Инициатором возведения многоэтажки выступила компания «Зелёный континент».
Слушания по строительству прошли в конце августа. По информации на сайте мэрии, в процессе поступило 30 замечаний от жильцов соседних домов. Возражения касались обеспечения новой 10-этажки парковочными местами и объектами инженерной и социальной инфраструктуры, а также того, что новый дом может лишить соседние здания части солнечного света.
В документе говорится, что участок находится в собственности у заявителя. Возведение многоэтажки с детским садом и подземной автостоянкой — это первая очередь строительства. Следом рядом должен появиться ещё один 10-этажный дом. Для проектируемого многоквартирного дома с группами для дошкольников предусмотрено 66 мест для постоянного хранения авто и ещё 18 — для временного.
«Проектом предусматривается для постоянного хранения 15 машино-мест на наземной автостоянке в границах земельного участка, 21 машино-место на подземной автостоянке проектируемого объекта, 30 машино-мест в гаражно-строительном кооперативе № 202, 18 машино-мест в границах участка», — сказано в документе.
Уточняется, что новый жилой дом возведут не менее чем в 21 метре от соседнего жилого здания по адресу ул. Монакова, 35, что соответствует нормам. Объект подключат к инженерным сетям, которые планируют усилить за счёт застройщика. Слушания признали состоявшимися.