По иску пермских моторостроителей к европейской компании ищут ответчика

В ходе предварительного судебного заседания выяснилось, что ответчик по делу на исковые требования отзыв не прислал. Также у суда нет данных о его надлежащем уведомлении. Еще в ноябре прошлого года российский суд направил поручение в нидерландский Минюст с просьбой уведомить Schaeffler о требованиях «ОДК-Пермские моторы». В итоге суд отложил предварительное заседание на 7 октября текущего года.