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По иску пермских моторостроителей к европейской компании ищут ответчика

Арбитражный суд Пермского края не смог приступить к рассмотрению по существу иска АО «ОДК-Пермские моторы» к немецкой Schaeffler Aerospace.

Источник: Коммерсантъ

Структура объединенной двигателестроительной компании пытается обязать дочернюю структуру, зарегистрированную в Нидерландах, выполнять контракт или выплатить 87 тыс. евро. Много лет европейская компания поставляла пермскому производителю авиадвигателей подшипники. После начала боевых действий поставки в рамках заключенного и оплаченного контракта прекратились. Из открытых источников следует, что подшипники производства Schaeffler использовались при изготовлении двигателей семейства ПС-90А.

В ходе предварительного судебного заседания выяснилось, что ответчик по делу на исковые требования отзыв не прислал. Также у суда нет данных о его надлежащем уведомлении. Еще в ноябре прошлого года российский суд направил поручение в нидерландский Минюст с просьбой уведомить Schaeffler о требованиях «ОДК-Пермские моторы». В итоге суд отложил предварительное заседание на 7 октября текущего года.