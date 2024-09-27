По иску пермских моторостроителей к европейской компании ищут ответчика

Структура объединенной двигателестроительной компании пытается обязать дочернюю структуру, зарегистрированную в Нидерландах, выполнять контракт или выплатить 87 тыс. евро. Много лет европейская компания поставляла пермскому производителю авиадвигателей подшипники. После начала боевых действий поставки в рамках заключенного и оплаченного контракта прекратились. Из открытых источников следует, что подшипники производства Schaeffler использовались при изготовлении двигателей семейства ПС-90А.
В ходе предварительного судебного заседания выяснилось, что ответчик по делу на исковые требования отзыв не прислал. Также у суда нет данных о его надлежащем уведомлении. Еще в ноябре прошлого года российский суд направил поручение в нидерландский Минюст с просьбой уведомить Schaeffler о требованиях «ОДК-Пермские моторы». В итоге суд отложил предварительное заседание на 7 октября текущего года.