В Приморье выделяют субсидии на благоустройство туробъектов

Утвержден Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа в 2024 году.
Министерство туризма Приморского края будет предоставлять субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в туристской индустрии на территории Приморского края.
За счет субсидий указанные лица смогут возместить до 70% (не более 10 млн руб. одному субъекту) фактически произведенных в 2024 году и документально подтвержденных затрат на благоустройство мест туристского показа по направлениям:
— благоустройство пляжных территорий:
— возведение элементов благоустройства;
— благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, за счет оборудования объектов придорожного сервиса (зон отдыха и комплексного дорожного обслуживания).
Под местом туристского показа понимается природный, исторический, социально-культурный объект, а также иной объект, удовлетворяющий духовные и иные потребности туристов, посещаемый сезонно или круглогодично, в том числе пляж.
Субсидии будут предоставляться по результатам отбора заявителей на Портале ГИИС «Электронный бюджет». Объявление о проведении отбора будет размещено не позднее 30-го календарного дня до окончания срока подачи заявок на едином портале, на официальном сайте правительства Приморского края.
Определены критерии, требования и условия, которым должны соответствовать участники отбора.