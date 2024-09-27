В Приморье выделяют субсидии на благоустройство туробъектов

— благоустройство пляжных территорий:



— возведение элементов благоустройства;



— благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, за счет оборудования объектов придорожного сервиса (зон отдыха и комплексного дорожного обслуживания).



Под местом туристского показа понимается природный, исторический, социально-культурный объект, а также иной объект, удовлетворяющий духовные и иные потребности туристов, посещаемый сезонно или круглогодично, в том числе пляж.



Субсидии будут предоставляться по результатам отбора заявителей на Портале ГИИС «Электронный бюджет». Объявление о проведении отбора будет размещено не позднее 30-го календарного дня до окончания срока подачи заявок на едином портале, на официальном сайте правительства Приморского края.



Определены критерии, требования и условия, которым должны соответствовать участники отбора.