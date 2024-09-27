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В Приморье выделяют субсидии на благоустройство туробъектов

Каждый субъект может получить до 10 млн рублей.

Источник: Primgazeta.ru

Утвержден Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа в 2024 году.

Министерство туризма Приморского края будет предоставлять субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в туристской индустрии на территории Приморского края.

За счет субсидий указанные лица смогут возместить до 70% (не более 10 млн руб. одному субъекту) фактически произведенных в 2024 году и документально подтвержденных затрат на благоустройство мест туристского показа по направлениям:

— благоустройство пляжных территорий:

 — возведение элементов благоустройства;

 — благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, за счет оборудования объектов придорожного сервиса (зон отдыха и комплексного дорожного обслуживания).

Под местом туристского показа понимается природный, исторический, социально-культурный объект, а также иной объект, удовлетворяющий духовные и иные потребности туристов, посещаемый сезонно или круглогодично, в том числе пляж.

Субсидии будут предоставляться по результатам отбора заявителей на Портале ГИИС «Электронный бюджет». Объявление о проведении отбора будет размещено не позднее 30-го календарного дня до окончания срока подачи заявок на едином портале, на официальном сайте правительства Приморского края.

Определены критерии, требования и условия, которым должны соответствовать участники отбора.

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