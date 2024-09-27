Юрист сказал, могут ли автоматически включить чаевые в счет в белорусских кафе

Юрист Иван Райкевич сказал, могут ли автоматически включить чаевые в счет в белорусских кафе, пишет sb.by.
Он отметил, что, согласно нормам гражданского права и закону «О защите прав потребителей» заведение не может требовать уплаты чаевых:
— И без вашего согласия включать в чек те самые 5−10 процентов к счету за обслуживание — тоже, — пояснил юрист.
Райкевич добавил, что статья 19 закона «О защите прав потребителей» запрещает обусловливать приобретение товара (услуги, работы) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Юрист пояснил, что у потребителя есть право отказаться от оплаты указанных работ или услуг. В том случае, если они уже оплачены, то потребитель может требовать от исполнителя возврата уплаченной сумму:
— Это значит, что, даже если вы оплатили чек с надбавкой «за сервис», вы вправе потребовать вернуть деньги, которые вам посчитали как чаевые, — уточнил юрист.