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Юрист сказал, могут ли автоматически включить чаевые в счет в белорусских кафе

Белорусский юрист пояснил, могут ли включать чаевые в счет в кафе.

Источник: Комсомольская правда

Юрист Иван Райкевич сказал, могут ли автоматически включить чаевые в счет в белорусских кафе, пишет sb.by.

Он отметил, что, согласно нормам гражданского права и закону «О защите прав потребителей» заведение не может требовать уплаты чаевых:

— И без вашего согласия включать в чек те самые 5−10 процентов к счету за обслуживание — тоже, — пояснил юрист.

Райкевич добавил, что статья 19 закона «О защите прав потребителей» запрещает обусловливать приобретение товара (услуги, работы) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Юрист пояснил, что у потребителя есть право отказаться от оплаты указанных работ или услуг. В том случае, если они уже оплачены, то потребитель может требовать от исполнителя возврата уплаченной сумму:

— Это значит, что, даже если вы оплатили чек с надбавкой «за сервис», вы вправе потребовать вернуть деньги, которые вам посчитали как чаевые, — уточнил юрист.

экономика