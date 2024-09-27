Юрист сказал, могут ли автоматически включить чаевые в счет в белорусских кафе

Райкевич добавил, что статья 19 закона «О защите прав потребителей» запрещает обусловливать приобретение товара (услуги, работы) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Юрист пояснил, что у потребителя есть право отказаться от оплаты указанных работ или услуг. В том случае, если они уже оплачены, то потребитель может требовать от исполнителя возврата уплаченной сумму: