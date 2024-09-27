В Свердловской области растет потребность в воспитателях

Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), в первые почти девять месяцев 2024 года на Среднем Урале было открыто около 900 вакансий для воспитателей. Это на 27% больше, чем год назад. Среди регионов УрФО Свердловская область находится на третьем месте по динамике роста числа вакансий для воспитателей.