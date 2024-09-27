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Проведение реновации отдали муниципальному застройщику Екатеринбурга

Правительство Свердловской области создало единого оператора комплексного развития территории для Екатеринбурга. Как следует из постановления, эту функцию будет выполнять ООО «Городской застройщик» — бывшее МУП «Управление капитального строительства».

Запуск единого оператора КРТ на этой неделе анонсировал директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Он пояснил, что последние изменения в законодательстве позволяют муниципалитету учредить собственного оператора. По словам Габдрахманова, оператор КРТ будет заниматься сложными площадками, чтобы закрывать задачи муниципалитета и региона.

Напомним, комплексное развитие территории — программа, которая предполагает снос ветхого, аварийного и морально устаревшего жилья и строительство на его месте нового. В октябре прошлого года начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга анонсировал отказ от муниципальной программы расселения ветхого жилья. Вместо этого, по его словам, в городе будут применять только механизмы комплексного развития территорий, которые уже зарекомендовали себя.

недвижимость