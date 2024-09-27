Ягодное изобилие, виноградные улитки, цыплята-корнишоны. В Пермском крае поддерживают начинающих фермеров

Экзотические вкусные продукты, особые технологии выращивания — у начинающих фермеров немало ниш, где они вполне способны начать и развивать свое дело. При этом они могут рассчитывать на то, что их поддержат.
На днях в Пермском крае огласили имена 26 победителей конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап». Эта мера поддержки как раз нацелена на тех, кто делает первые шаги в развитии агробизнеса.
В рамках гранта прикамские фермеры могут получить до 2,5 миллиона рублей, а сельхозпотребкооперативы — до 3,5 миллиона.
Деликатесы и семейный бизнес
Начать свое дело можно с выпуска деликатесной уникальной продукции. Например, конкурсная комиссия по достоинству оценила проект Олеси Устюговой из Пермского муниципального района по созданию улиточной фермы.
Из крупных виноградных улиток готовят изысканные лакомства для гурманов. Питаются экзотические съедобные моллюски виноградными листьями, а виноград, как выяснилось, неплохо растет и у нас.
Интересный проект представил Александр Баннов из Кунгурского городского округа — по выращиванию цыплят-корнишонов. Мясо таких цыплят в возрасте до 21 дня считается диетическим, оно отличается особой сочностью и нежностью.
Началом агробизнеса может стать и семейное дачное производство. К примеру, второй раз выигрывает грант «Агростартап» семья Глуховых из Чайковского городского округа.
— Пять лет назад я поняла, что наши несколько грядок с популярным сортом садовой земляники «Фестивальная» могут стать стартовой площадкой для бизнеса, если ее выращивать на рассаду, — говорит Анна Глухова. — Теперь мы предлагаем саженцы уже более чем 35 сортов, которые распространяем по всей России через маркетплейсы под собственным брендом. Наши несколько грядок превратились в большое поле, мы развиваем свое тепличное хозяйство, занимаемся механизацией всего процесса.
География — весь край
Приоритетными направлениями проектов создания или развития хозяйства при предоставлении гранта «Агростартап» в Пермском крае определены мясное и молочное животноводство, рыбоводство и выращивание ягодных культур.
Поданные на конкурс заявки охватывали самый широкий спектр сельхозпроизводств. Малые фермеры выращивают на продажу черноплодную смородину, которая у нас неплохо растет, занимаются разведением рыбы в садках, выращивают перепелов, кроликов, коз, овец, получают вкусный мед на экологических пасеках, производят «мраморное» мясо, сыр из козьего молока и много другой вкусной и полезной продукции.
Перечень участников конкурса «Агростартап» показывает: неважно, где расположено ваше хозяйство, география представленных проектов — самая широкая, всего рассматривались заявки из 15 муниципальных образований.
Как подчеркивает министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, сегодня «Агростартап» является важным направлением поддержки фермеров Прикамья, которое позволяет начинающим предпринимателям создавать свой бизнес, обеспечивая занятость на селе. Именно такое направление поддержки позволяет стимулировать появление уникального регионального малого бизнеса.
НАША СПРАВКА
В рамках нацпроекта
Проект «Агростартап» реализуются в Пермском крае в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Гранты направляются из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования. Одно из условий получения средств — наличие у претендента собственных денег в размере не менее 10 процентов затрат, указанных в плане расходов.