Ягодное изобилие, виноградные улитки, цыплята-корнишоны. В Пермском крае поддерживают начинающих фермеров

— Пять лет назад я поняла, что наши несколько грядок с популярным сортом садовой земляники «Фестивальная» могут стать стартовой площадкой для бизнеса, если ее выращивать на рассаду, — говорит Анна Глухова. — Теперь мы предлагаем саженцы уже более чем 35 сортов, которые распространяем по всей России через маркетплейсы под собственным брендом. Наши несколько грядок превратились в большое поле, мы развиваем свое тепличное хозяйство, занимаемся механизацией всего процесса.