Крым принял 61 миллион туристов

«61 миллион. Столько туристов отдохнуло в Крыму за 10 российских лет. Это больше, чем, к примеру, население Италии или ЮАР. Еще около 4,6 миллиона посетило наш регион с 1 января по 1 сентября текущего года — плюс еще одна небольшая страна», — написал он в своем Telegram-канале.