Крым принял 61 миллион туристов

«61 миллион. Столько туристов отдохнуло в Крыму за 10 российских лет. Это больше, чем, к примеру, население Италии или ЮАР. Еще около 4,6 миллиона посетило наш регион с 1 января по 1 сентября текущего года — плюс еще одна небольшая страна», — написал он в своем Telegram-канале.
Также Аксенов напомнил, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, а Крым обладает колоссальным туристическим потенциалом.
Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что курортная отрасль является одной из определяющих темпы социально-экономического развития республики.
«С 2014 года в республике открыто более 70 новых объектов размещения, более полутысячи модернизировано. Количество благоустроенных пляжей выросло в два раза — до 400. Отрасли оказывается значительная государственная поддержка», — добавил он.
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов заявил, что турпоток в Крым по итогам высокого курортного сезона-2024 вырос на треть в сравнении с прошлым годом.
В целом курортный сезон в Крыму состоялся и показал хороший результат, единогласно отмечают эксперты отрасли. При этом многие туристы предпочитают не просто поездки в Крым, а путешествия по всему полуострову, добавляет директор «Крымавтотранса» Вячеслав Мартынов.