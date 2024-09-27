В Ростове обсудили проблемы и перспективы развития автотранспортной системы региона

В Ростове прошел круглый стол, посвященный пассажирским перевозкам. Известно, что на нем специалисты обсудили проблемные вопросы межмуниципального пассажирского транспорта, а также перспективы развития автотранспортной системы региона.
Так, в мероприятии приняли участие, в том числе, представители донского министерства транспорта, федеральные эксперты транспортной отрасли, руководители автотранспортных предприятий и автовокзалов.
АВТОВОКЗАЛ СМЕНИЛИ ШЕСТЬ МАРШРУТОВ.
Исторически сложилось так, что в Ростове-на-Дону работали два автовокзала: Главный — на проспекте Сиверса, и Пригородный — на проспекте Шолохова. А в июне 2024-го в городе начал действовать еще один — открытый на месте старого аэропорта.
К этому же времени были приняты и решения о переносе некоторых межмуниципальных маршрутов с Пригородного вокзала на новый. Речь идет о таких направлениях, как Волгодонск, Новочеркасск, Багаевская, Персиановский, Селивановская и Зимовники. Это поставило пассажиров перед фактом отправляться только с нового вокзала без права выбора.
Предстоящие изменения логистики передвижения тысяч людей никак предварительно не обсуждались с профессиональным сообществом, перевозчиками, общественными организациями и действующими автовокзалами.
Софья Резниченко, генеральный директор ООО «Ростдонавтовокзал» Дмитрий КУТЕПОВ.
— И с этого времени изменилось много, — делится генеральный директор Пригородного автовокзала Софья Резниченко. — В частности, произошел определенный отток пассажиров. На сегодняшний день с Пригородного автовокзала переведено шесть направлений. То есть из шести «ушедших» направлений мы сможем заменить только Волгодонск, предложить альтернативу Зимовникам и Новочеркасску. При этом маршрутами, которые забрали — в их числе, Персиановка, Багаевка, Селивановка — в основном, пользовались пенсионеры. Пожилые люди ездили в четверг, пятницу и субботу с тяжелыми сумками. А теперь вынуждены ехать так до вокзала еще и с пересадками. Мы же не можем предложить им другие варианты.
Начальник управления транспорта Министерства транспорта Ростовской области Алла Лоскутникова напомнила, что практика изменения межмуниципальных маршрутов с одного вокзала на другой была применена, к примеру, еще в 2023 году.
— В июне текущего года шесть перевозчиков изъявили желание перевести часть своих маршрутов на новый автовокзал «Центральный».
НЕОБХОДИМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Член Общественного Совета при Минтрансе России, ординарный профессор Михаил Блинкин озвучил информацию о том, что в комплекте документов транспортного планирования Ростовской агломерации, утвержденном в 2022 году, упоминается открытие нового автовокзала в 2030—2035 годах.
— Правда, без какой-либо конкретики, — отметил научный руководитель института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. — Я считаю, любое такое решение (как открытие нового вокзала, — прим. ред.) требует, как минимум, проведения так называемого транспортно-социологического обследования. Необходимо узнать реакцию населения. Вот я не поленился поискать в интернете такое исследование, но не нашел.
Кроме того, член рабочей группы «Транспорт» при Госсовете страны добавил, что необходимо было бы провести еще и транспортное моделирование, объяснив почему:
— Раньше действовал еще и старый аэропорт. И добиравшиеся на автовокзал на личном или общественном транспорте пассажиры потом улетали самолетами. Сейчас там уже совершенно другая транспортная ситуация.
Но было ли произведено транспортное моделирование с учетом этого этапа? Нет! А без детального расчета, скрупулезного транспортно-социологического обследования контингента пассажиров и без очень дотошного анализа экономических интересов работающих в регионе компаний-перевозчиков открывать что-то новое и перераспределять неосмотрительно.
УВИДЕТЬ РЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ.
Представитель Минтранса региона согласилась с профессором, что и транспортное моделирование, и опрос жителей необходимы.
— В преддверии 2025 года мы планируем заказать разработку регионального стандарта и регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения. Данное исследование будет учитывать работу всех трех вокзалов, которые сейчас функционируют в Ростове-на-Дону. Соответственно, сможем увидеть смоделированные транспортные потоки как по количеству транспортных средств, так и по объему перевозок пассажиров.
Помимо этого начальник управления транспорта Минтранса Ростовской области Алла Лоскутникова рассказала, что в настоящее время продлен ряд привычных горожанам муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Например, на автобусе № 85А «СНТ Изумруд — ТЦ Мега» можно доехать до проспекта Шолохова без пересадки, в том числе и с Западного жилого массива аккурат через центр города.
Подводя итоги встречи, собравшиеся согласились с тем, что такие круглые столы необходимо проводить и далее, привлекая к решению возникающих проблемных вопросов профессиональных экспертов и действующих участников рынка.