В Ростове обсудили проблемы и перспективы развития автотранспортной системы региона

— И с этого времени изменилось много, — делится генеральный директор Пригородного автовокзала Софья Резниченко. — В частности, произошел определенный отток пассажиров. На сегодняшний день с Пригородного автовокзала переведено шесть направлений. То есть из шести «ушедших» направлений мы сможем заменить только Волгодонск, предложить альтернативу Зимовникам и Новочеркасску. При этом маршрутами, которые забрали — в их числе, Персиановка, Багаевка, Селивановка — в основном, пользовались пенсионеры. Пожилые люди ездили в четверг, пятницу и субботу с тяжелыми сумками. А теперь вынуждены ехать так до вокзала еще и с пересадками. Мы же не можем предложить им другие варианты.