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Регоператор хабаровского мусора ответил на обвинения ФАС

Компания «Хабавтотранс ДВ» намерена обжаловать решение антимонопольщиков в суде.

Источник: AP 2023

Региональный оператор, который занимается вывозом и складированием твёрдых бытовых отходов в Хабаровске и районе им. Лазо, ответил на обвинения Федеральной антимонопольной службы. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», накануне надзорное ведомство публично обвинило фирму в картельном сговоре на 1,6 млрд рублей при заключении договоров о транспортировке отходов со сторонними компаниями.

— В ответ на официальные запросы и частный интерес сообщаем: доводы и решения, изложенные УФАС по Хабаровскому краю, в настоящее время проходят проверку. ООО «Хабавтотранс ДВ» намерен обжаловать данное решение в суде, — говорится в официальном заявлении регоператора. — Всю необходимую информацию, подтверждающую законность и обоснованность действий, в адрес антимонопольной службы регоператор предоставил. Отдельно отметим необходимость организации аукционов для определения подрядчиков. Согласно правилам проведения торгов № 1133, так как на территории Хабаровска и района имени Лазо образуется более 30% от всего объема твердых коммунальных отходов нашего края, регоператор был обязан провести торги для определения цены транспортирования ТКО.

Наше издание будет следить за развитием этой ситуации.

ЖКХ