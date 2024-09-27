Регоператор хабаровского мусора ответил на обвинения ФАС

— В ответ на официальные запросы и частный интерес сообщаем: доводы и решения, изложенные УФАС по Хабаровскому краю, в настоящее время проходят проверку. ООО «Хабавтотранс ДВ» намерен обжаловать данное решение в суде, — говорится в официальном заявлении регоператора. — Всю необходимую информацию, подтверждающую законность и обоснованность действий, в адрес антимонопольной службы регоператор предоставил. Отдельно отметим необходимость организации аукционов для определения подрядчиков. Согласно правилам проведения торгов № 1133, так как на территории Хабаровска и района имени Лазо образуется более 30% от всего объема твердых коммунальных отходов нашего края, регоператор был обязан провести торги для определения цены транспортирования ТКО.