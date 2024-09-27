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В Москве отремонтируют почти 90 панельных домов с облицовкой из плитки

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Почти 90 панельных домов с облицовкой из плитки капитально отремонтируют в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве в этом году капитально отремонтируют 87 жилых панельных домов, построенных по типовым проектам. Это будут здания, панели фасада которых при изготовлении на заводе были облицованы плиткой мелкого и среднего размеров. С течением времени она потеряла цвет или осыпалась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ремонта стен таких домов разработали специальную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Это позволит продлить срок службы фасадов минимум на 30 лет.

недвижимость