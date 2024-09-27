В Москве отремонтируют почти 90 панельных домов с облицовкой из плитки

«В Москве в этом году капитально отремонтируют 87 жилых панельных домов, построенных по типовым проектам. Это будут здания, панели фасада которых при изготовлении на заводе были облицованы плиткой мелкого и среднего размеров. С течением времени она потеряла цвет или осыпалась», — говорится в сообщении.