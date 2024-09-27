В Омске дело «Омскэлектро» вошло в «чёрную книгу» России

Городской департамент жилищного хозяйства подписал контракт с «Омскэлектро» на 33 миллиона рублей для ремонта многоквартирников, однако компания не представила нужные дефектные ведомости по шести домам, поэтому не могла участвовать в отборе на получение субсидий. В результате антимонопольщики признали действия департамента незаконными. Эти выводы подтвердили арбитражные суды первой и второй инстанции, а также кассационный суд. Однако Верховный суд РФ отменил это решение, признав выводы омских антимонопольщиков законными. В итоге одно из должностных лиц департамента было привлечено к административной ответственности.