Перевалка грузов из Беларуси через порты РФ выросла на 22,5%

«…Плюс 22,5% к аналогичному периоду прошлого года. Конечно, в большей степени задействованы порты северо-запада России. Но есть очень хороший пример поставки наших грузов по Восточному полигону (железным дорогам Забайкалья и Дальнего Востока — Sputnik), по Северному морскому пути и по коридору Север-Юг».
Он обратил внимание и на то, что в Иране недавно сдана в эксплуатацию железная дорога Решт — Астара. Это означает, по его мнению, что перспективы коридора Север-Юг через несколько лет вырастут еще больше.
«Поэтому мы благодарны российской стороне, которая оказывает всемерную поддержку нам в этом вопросе», — подчеркнул Крутой.
Ранее министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович сообщал, что для перевалки белорусских грузов используются 14 портов в России. В том числе это терминала вблизи Санкт-Петербурга.
Один из основных портов, через который работает Беларусь, это Бронка. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил расширять там инфраструктуру, которую использует белорусская сторона.