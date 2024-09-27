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Перевалка грузов из Беларуси через порты РФ выросла на 22,5%

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Вывоз белорусских экспортных грузов через порты РФ в первом полугодии составил 7,3 миллиона тонн, сообщил глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой на заседании группы высокого уровня в Минске при Совмине Союзного государства, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«…Плюс 22,5% к аналогичному периоду прошлого года. Конечно, в большей степени задействованы порты северо-запада России. Но есть очень хороший пример поставки наших грузов по Восточному полигону (железным дорогам Забайкалья и Дальнего Востока — Sputnik), по Северному морскому пути и по коридору Север-Юг».

отметил Крутой.

Он обратил внимание и на то, что в Иране недавно сдана в эксплуатацию железная дорога Решт — Астара. Это означает, по его мнению, что перспективы коридора Север-Юг через несколько лет вырастут еще больше.

«Поэтому мы благодарны российской стороне, которая оказывает всемерную поддержку нам в этом вопросе», — подчеркнул Крутой.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович сообщал, что для перевалки белорусских грузов используются 14 портов в России. В том числе это терминала вблизи Санкт-Петербурга.

Один из основных портов, через который работает Беларусь, это Бронка. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил расширять там инфраструктуру, которую использует белорусская сторона.

экономика