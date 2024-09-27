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На «Уральские авиалинии» возбудили дело из-за обмана пассажира

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» уличили в обмане пассажира. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что в августе текущего года представитель «Уральских авиалиний» отказал пассажиру в перелете из Сочи в Екатеринбург. Причиной стало отсутствие в самолете посадочного места в связи с заменой судна. В итоге пассажир, которому отказали в посадке, был отправлен в столицу Урала следующим рейсом.

Транспортный прокурор внес представление руководителю авиакомпании. А в отношении юридического лица возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ (Обман потребителей). Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, что недавно «Уральские авиалинии» оштрафовали за повреждение багажа на рейсе «Москва — Екатеринбург».