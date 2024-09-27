На «Уральские авиалинии» возбудили дело из-за обмана пассажира

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что в августе текущего года представитель «Уральских авиалиний» отказал пассажиру в перелете из Сочи в Екатеринбург. Причиной стало отсутствие в самолете посадочного места в связи с заменой судна. В итоге пассажир, которому отказали в посадке, был отправлен в столицу Урала следующим рейсом.