Крупный самарский производитель конфет признан судом банкротом

На предприятии открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Евгения Манойлова.
С иском о банкротстве компании в суд обратилось УФНС по Самарской области из-за задолженности в размере 180 млн руб. Общая сумма требований кредиторов «Самарского кондитера» превышает 361 млн руб.
В июле этого года суд ввел в организации процедуру наблюдения, по итогам которой временный управляющий Евгения Манойлова пришла к выводу, что восстановить платежеспособность должника невозможно.
ЗАО «Самарский кондитер» зарегистрировано в 2000 году в Самаре. С 2022 года владельцем и генеральным директором компании является Тамара Лапухова, до этого 100% доли уставного капитала организации принадлежали Владиславу Коновалову. С 2011 года по 2021 год ежегодная выручка «Самарского кондитера» составляла от 446 млн руб. до 1,2 млрд руб. В 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 85 млн руб., прибыль — 441 тыс. руб.
Обществу принадлежат такие товарные знаки конфет, как «Волжские зори», «Куйбышевские», «Коробейник», «Вечеринка», «Петушок Самарский», «Жемчужная корона», «Самарская птичка», «Рио Рио», «Ореховый каприз», «Грильяжная сказка»