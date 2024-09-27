Крупный самарский производитель конфет признан судом банкротом

ЗАО «Самарский кондитер» зарегистрировано в 2000 году в Самаре. С 2022 года владельцем и генеральным директором компании является Тамара Лапухова, до этого 100% доли уставного капитала организации принадлежали Владиславу Коновалову. С 2011 года по 2021 год ежегодная выручка «Самарского кондитера» составляла от 446 млн руб. до 1,2 млрд руб. В 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 85 млн руб., прибыль — 441 тыс. руб.