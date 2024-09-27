В Волгограде закроют на капремонт два входа в подземку станции «Комсомольская»

В Волгограде подрядчик приступает к капитальному ремонту входных групп подземного перехода на станции скоростного трамвая «Комсомольская». Два спуска в метротрам закроют, а пешеходам разрешат переходить дорогу по верху. Временная схема дорожного движения на перекрестке улицы Комсомольской и проспекта Ленина начнет действовать в ночь с 28 на 29 сентября, рассказали в мэрии.
— На время проведения капитального ремонта организованы временные наземные переходы через улицу Комсомольскую — от Комсомольской, 10 к зданию на проспекте Ленина, 15 и между домами на Комсомольской, 8 и на проспекте Ленина, 18, — рассказали в администрации.
Для пешеходов нарисуют «зебры».
На временных наземных пешеходных переходах нанесут разметку, установят дорожные знаки и перенастроят светофоры. Водителей и пешеходов просят бть предельно внимательными в связи с изменением схемы организации дорожного движения на перекрестке, где и так частенько случаются ДТП.
Согласно инвестиционному соглашению, капитально отремонтируют входы в подземку. Обновления они не видели с момента открытия в 1984 году. За сорок лет лишь частично приводили в порядок и чистили от грязи облицовку ступеней.
Работы стартуют в последние выходные сентября. Первыми сделают спуски в подземку у дома на Комсомольской, 10 и от здания Центрального банка. Пока подрядчик огораживает зону проведения работ и завозит стройматериалы. Сначала рабочим предстоит снять облицовку из натурального камня, затем разберут сами ступени и укрепят бетонные основания лестничных маршей и стен. После в подземке зальют новые ступени из монолитного железобетона. В финале на место вернут облицовку из гранита и мрамора. Заменят лишь те плиты, которые уже не восстановить.
Напомним, до этого в Волгограде уже сделали капремонт входных групп на станции «Площадь Ленина», а также почистили подземные переходы, ведущие к станциям «Комсомольская» и «Площадь Ленина».