В Волгограде закроют на капремонт два входа в подземку станции «Комсомольская»

Работы стартуют в последние выходные сентября. Первыми сделают спуски в подземку у дома на Комсомольской, 10 и от здания Центрального банка. Пока подрядчик огораживает зону проведения работ и завозит стройматериалы. Сначала рабочим предстоит снять облицовку из натурального камня, затем разберут сами ступени и укрепят бетонные основания лестничных маршей и стен. После в подземке зальют новые ступени из монолитного железобетона. В финале на место вернут облицовку из гранита и мрамора. Заменят лишь те плиты, которые уже не восстановить.