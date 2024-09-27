«Газпром нефть» намерена построить в Узбекистане сеть автозаправок

«Газпром нефть» также намерена продолжить сотрудничество с Узбекистаном в области технологий в разведке и добыче углеводородов. Напомним, что компания помогла открыть в Узбекистане центр управления бурением, который позволил значительно сократить сроки и стоимость строительства скважин на месторождениях в республике. Соглашение об этом подписали «Газпром нефть» и «Узбекнефтегаз» в октябре 2023 года.