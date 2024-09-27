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Северный обход в Перми планируют построить за счет бюджета РФ

Строительство объекта оценивается в 122,3 млрд руб.

Источник: Комсомольская правда

Власти Пермского края намерены привлечь федеральное финансирование от Росавтодора на строительство автодороги «Северный обход Перми». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, на строительство первых двух этапов потребуется около 122,3 миллиардов рублей, однако в региональном бюджете средства на это не предусмотрены. Заявку на финансирование первого и третьего этапов строительства краевые власти подадут после 2026 года. Это связано с тем, что уже начатые масштабные проекты получают приоритет в федеральном бюджете.

Планируется, что новая четырехполосная дорога с несколькими транспортными развязками позволит соединить Западный, Южный и Восточный обходы в единый кольцевой маршрут, что снизит поток транзитного транспорта на 40%. В городе станет меньше пробок, автодорога придаст толчок развитию северных территорий края и сократит расстояние между Кировским, Дзержинским районами Перми, Краснокамским, Пермским и Добрянским городскими округами на 30 км.

Проект Северного обхода в Перми начали обсуждать еще при экс-губернаторе края Максиме Решетникове. Подготовка к строительству объекта ведется с 2018 года.

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