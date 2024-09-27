Северный обход в Перми планируют построить за счет бюджета РФ

Власти Пермского края намерены привлечь федеральное финансирование от Росавтодора на строительство автодороги «Северный обход Перми». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
По информации издания, на строительство первых двух этапов потребуется около 122,3 миллиардов рублей, однако в региональном бюджете средства на это не предусмотрены. Заявку на финансирование первого и третьего этапов строительства краевые власти подадут после 2026 года. Это связано с тем, что уже начатые масштабные проекты получают приоритет в федеральном бюджете.
Планируется, что новая четырехполосная дорога с несколькими транспортными развязками позволит соединить Западный, Южный и Восточный обходы в единый кольцевой маршрут, что снизит поток транзитного транспорта на 40%. В городе станет меньше пробок, автодорога придаст толчок развитию северных территорий края и сократит расстояние между Кировским, Дзержинским районами Перми, Краснокамским, Пермским и Добрянским городскими округами на 30 км.
Проект Северного обхода в Перми начали обсуждать еще при экс-губернаторе края Максиме Решетникове. Подготовка к строительству объекта ведется с 2018 года.