Северный обход в Перми планируют построить за счет бюджета РФ

По информации издания, на строительство первых двух этапов потребуется около 122,3 миллиардов рублей, однако в региональном бюджете средства на это не предусмотрены. Заявку на финансирование первого и третьего этапов строительства краевые власти подадут после 2026 года. Это связано с тем, что уже начатые масштабные проекты получают приоритет в федеральном бюджете.