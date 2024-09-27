Восстание машин

Финансовые результаты компаний также значительно выросли. Это связано с высокой загрузкой оборонной промышленности и санкционным давлением, в связи с которым предприятия вынуждены налаживать импортозамещающее производство. В то же время эксперты предупреждают, что отрасль сегодня как никогда нуждается в инновационных подходах. Необходимо повышать производительность труда, заниматься цифровизацией, роботизацией и обновлением оборудования предприятий. Несмотря на огромный потенциал отрасли, риски регресса сохраняются.
Машиностроение в Пермском крае за последние годы переживает бум. По данным Пермьстата, в 2023 году предприятия, занимающиеся производством машин и оборудования, увеличили объемы на 56% по сравнению с 2022 годом. В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем объемы производства выросли в два раза (211%).
По информации Пермьстата, по итогам 2023 года компании, занимающиеся машиностроением, были в значительном плюсе: сальдированный финансовый результат составил 10,8 млрд руб. (прибыль минус убыток), что больше показателя 2022 года в 2,8 раза. Число убыточных предприятий отрасли составило 11%, значительная часть работала с прибылью (в 2022 году — 20% убыточных). Стоит отметить, что финансовые рекорды машиностроители Прикамья начали показывать в 2022 году — тогда их прибыль превысила убыток на 2,7 млрд руб., и этот показатель вырос сразу в 24 раза по сравнению с 2021 годом.
Быть в плюсе
По данным «СПАРК-Интерфакс», в Пермском крае машиностроением занимаются 338 юрлиц. Из них большинство (198) в 2022 году были прибыльными. В 2023 году ситуация не изменилась.
В связи с международной обстановкой большинство предприятий последние два-три года не раскрывают экономическую информацию о себе. Свои финансовые показатели не показывают ключевые машиностроительные предприятия региона: холдинг «Мотовилихинские заводы», «ОДК — Пермские моторы», «Редуктор-ПМ», «Протон-ПМ», так как связаны с оборонной деятельностью.
Более открыты машиностроительные компании, связанные с нефтяной промышленностью. Так, лидером по выручке и прибыли в Прикамье является АО «Новомет-Пермь». Его выручка в 2023 году составила 14,8 (в 2022 году — 14,7) млрд руб. При этом АО в прошлом году резко снизило показатели прибыльности: с 830 млн руб. в 2022 году до 323 млн руб. За год АО также значительно нарастило заемные обязательства — с 9 до 15 млрд руб. «Новомет» является одним из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти, а также оказывает сервисные услуги. Компания присутствует более чем в 30 странах. Снижение прибыли в компании не комментируют.
Из-за падения прибыли «Новомета» самым доходным машиностроительным заводом Прикамья стало ООО «Фирма “Радиус-Сервис” — еще одно предприятие, поставляющее оборудование для нефтяной промышленности. ООО “Радиус-Сервис” контролируется американской Schlumberger. За 2023 год обществу удалось увеличить прибыль на 25% — с 794,8 млн руб. до 996 млн руб. При этом выручка компании составила 4,4 млрд руб., что немногим больше предыдущего показателя (в 2022-м — 4,3 млрд руб.). Компания создана в 1992 году выходцами из Пермского филиала НИИ буровой техники во главе с бывшим гендиректором Владимиром Андоскиным. Фирма проектирует, изготавливает и поставляет гидравлические забойные двигатели для бурения горизонтальных скважин, керноотборные снаряды, элементы бурильной колонны, стенды для испытаний забойных двигателей. Производит винтовые забойные двигатели, которые позволяют бурить горизонтальные и наклонные скважины.
Самым убыточным среди машиностроительных предприятий Прикамья, которые раскрывают информацию о себе, является ПАО НПО «Искра», однако здесь ситуация кардинально улучшается. По итогам года чистый убыток общества составил чуть более 684 млн руб. За 2022 год предприятие отчитывалось об убытке свыше 2,755 млрд руб. Выручка «Искры» увеличилась с 5,533 млрд руб. до 6,74 млрд руб. В ПАО НПО «Искра» пояснили, что сокращение чистого убытка произошло за счет нескольких факторов. Так, предприятие увеличило выручку, а также валовую прибыль с 484,857 млн руб. до 591,789 млн руб. Кроме того, НПО сократило затраты на обслуживание кредиторской задолженности. ПАО НПО «Искра» входит в холдинг «Роскосмос», работает как в топливно-энергетическом комплексе, так и в космической отрасли.
Второе по убыточности предприятие отрасли — Александровский машиностроительный завод (АМЗ) — также демонстрирует положительные результаты: выручка общества выросла на 361% и составила 905,4 млн руб. (в 2022-м — 196,3 млн руб.). Чистый убыток в минувшем году сократился на 73% и составил 103,2 млн руб. против 179,3 млн руб. годом ранее. Это один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли. За прошлый год предприятие увеличило объемы производства и реализации продукции на сумму более 700 млн руб. Положительные сдвиги в работе АМЗ происходят после того, как в 2022 году у предприятия сменился собственник: основным акционером предприятия стал бизнесмен Артур Маркарян, который занял должность гендиректора завода. В этот же период начался активный набор новых сотрудников. Таким образом, предприятие перестает быть «точкой напряженности»: с 2015 года различные кредиторы пытались обанкротить АМЗ.
Работа на перспективу
Эксперты считают, что на положительную динамику машиностроителей повлияли внешние факторы, связанные с санкциями и увеличением гособоронзаказа. Председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов отметил, что предыдущие два года были очень результативными для машиностроителей. Многие предприятия начали техперевооружение, расширение производства, воспользовавшись льготными программами государства. При этом предприятиям пришлось осваивать новые виды производства, укомплектовываться новым оборудованием, менять поставщиков в связи с закрытием зарубежных поставок.
В то же время эксперт прогнозирует, что уже во втором полугодии этого года и в следующем году инвестиционная активность предприятий будет снижаться. Это связано с ужесточением кредитной политики центробанка и исчерпанием лимитов по льготным программам кредитования.
Дмитрий Теплов обратил внимание на необходимость инноваций в промышленности. «У нас в значительной степени сохраняется потребность в автоматизации, роботизации производства. Тем более на рынке наблюдается дефицит кадров», — отметил он. Эксперт напомнил, что недавно были объявлены параметры нового нацпроекта по автоматизации и роботизации производства. Федеральный бюджет готов выделить средства промышленным предприятиям именно на приобретение комплексов с использованием робототехники. «У нас промышленная территория, и Пермскому краю желательно активно поучаствовать в этом новом нацпроекте технического перевооружения. Программой предусмотрены довольно весомые субсидии. Нацпроект призван запустить новую волну автоматизации производства, сделать производство более эффективным. Эти возможности нужно использовать», — уверен Дмитрий Теплов. Он заметил, что многие пермские предприятия уже используют роботов на производстве, но по темпам роботизации Россия серьезно уступает странам Европы, Азии, а также Америке и Японии. «Нам предстоит очень большой путь, связанный с роботизацией, автоматизацией производства. В условиях дефицита персонала это правильный путь развития», — считает председатель реготделения «Деловой России».
Генеральный директор АО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников отметил, что на резкий рост предприятий машиностроения повлияли два фактора: рост гособоронзаказа и санкции. «То есть сразу же наши товары получили конкурентное преимущество, однако это не привело к качественному росту предприятий», — подчеркнул Дмитрий Пищальников. Он пояснил, что предприятия пошли по пути увеличения штата персонала, а не использовали возможности повышения производительности труда. Проблема повышения производительности труда-комплексная, это: организация процессов, стандартизация; обучение персонала; новое оборудование и технологии. В первую очередь не задействован ресурс организационных процессов.
Большинство предприятий не имеют современного оборудования. Оборудование также важный фактор — износ основных средств составляет 50% по данным счетной палаты, уточнил эксперт. «Казалось бы, что при возросшей нагрузке надо проводить модернизацию, покупать новые станки, но из-за того, что у нас нет доступа к инвестициям из-за заградительной процентной ставки, сегодня это почти невозможно», — полагает Дмитрий Пищальников.
Гендиректор завода металлосеток уверен, что единственным потенциалом для промышленного развития является сбалансированная, долгосрочная промышленная политика, которая основным своим фокусом поставила бы повышение производительности труда, задействование ресурсов и замену оборудования. «Требуются экстраординарные меры на уровне правительства, для того чтобы вывести систему из равновесия. Все меры поддержки должны быть по формуле: любая поддержка только в обмен на рост эффективности качества и производительности», — считает Дмитрий Пищальников. По его мнению, предпринимаемых в стране мер по повышению производительности труда недостаточно. Так, согласно данным счетной палаты, вклад нацпроекта в рост производительности находится на столь малых уровнях, что оценить его влияние невозможно.
«Если до 2022 года у нас было 75% иностранной продукции, то сейчас 70−71%. Несмотря на благоприятную рыночную ситуацию, у нас не российские товары занимают рынок, а товары из Юго-Восточной Азии», — подчеркнул Дмитрий Пищальников. По его мнению, отставание по производительности приводит к тому, что технологический дисбаланс будет нарастать. В то же время эксперт считает, что потенциал, который был наработан в Советском Союзе, а также наличие высокотехнологичного оборонного сектора дают шанс стать одним из мировых лидеров по темпам роста экономики и темпам развития технологий. Он уверен, что важнейшим фактором роста экономики, является долгосрочная промышленная политика с горизонтом планирования 20−30 лет, с фокусом на повышение производительности, инновации, качество. «Реальный запас прочности нашей экономики оказался выше негативных прогнозов. Поэтому оптимизм остается. Главная задача — грамотно им распорядиться. Реальный потенциал российских компаний остается наилучшим в мире. Единственный показатель, по которому мы отстаем — у нас в четыре раза ниже производительность труда, чем у мировых лидеров. Это перспективы для роста», — подытожил эксперт.