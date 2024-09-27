Восстание машин

«Если до 2022 года у нас было 75% иностранной продукции, то сейчас 70−71%. Несмотря на благоприятную рыночную ситуацию, у нас не российские товары занимают рынок, а товары из Юго-Восточной Азии», — подчеркнул Дмитрий Пищальников. По его мнению, отставание по производительности приводит к тому, что технологический дисбаланс будет нарастать. В то же время эксперт считает, что потенциал, который был наработан в Советском Союзе, а также наличие высокотехнологичного оборонного сектора дают шанс стать одним из мировых лидеров по темпам роста экономики и темпам развития технологий. Он уверен, что важнейшим фактором роста экономики, является долгосрочная промышленная политика с горизонтом планирования 20−30 лет, с фокусом на повышение производительности, инновации, качество. «Реальный запас прочности нашей экономики оказался выше негативных прогнозов. Поэтому оптимизм остается. Главная задача — грамотно им распорядиться. Реальный потенциал российских компаний остается наилучшим в мире. Единственный показатель, по которому мы отстаем — у нас в четыре раза ниже производительность труда, чем у мировых лидеров. Это перспективы для роста», — подытожил эксперт.