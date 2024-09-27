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27 кондиционеров за 3,2 миллиона рублей установит Новосибирский метрополитен

Информация появилась на сайте госзакупок.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский метрополитен ищет подрядчика для установки и замены кондиционеров. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

— Необходимо выполнить работы по монтажу 27 систем кондиционирования в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах. Начальная цена контракта — 3 219 253 рублей, — сообщается на сайте.

Подать заявки можно до 1 октября 2024 года. Итоги будут подведены через неделю — 8 октября 2024 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на проект продления новосибирского метро выделят 600 миллионов рублей.