27 кондиционеров за 3,2 миллиона рублей установит Новосибирский метрополитен

Новосибирский метрополитен ищет подрядчика для установки и замены кондиционеров. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
— Необходимо выполнить работы по монтажу 27 систем кондиционирования в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах. Начальная цена контракта — 3 219 253 рублей, — сообщается на сайте.
Подать заявки можно до 1 октября 2024 года. Итоги будут подведены через неделю — 8 октября 2024 года.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на проект продления новосибирского метро выделят 600 миллионов рублей.