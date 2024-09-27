Названы новые сроки сдачи лицея в «Прибрежном» на Левобережье Омска

Возводить образовательное учреждение начали в самом конце 2022 года. Строительство проходит через государственно-частное партнерство, то есть на деньги инвестора и средства из бюджета. В дальнейшем Омская область поэтапно компенсирует компании частные вложения из федерального и областного бюджетов. Объект оценивается примерно в 2 млрд рублей.