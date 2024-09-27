Названы новые сроки сдачи лицея в «Прибрежном» на Левобережье Омска

«В Омске в микрорайоне “Прибрежный” завершается строительство нового лицея, рассчитанного на 1122 школьника. Параллельно с завершением строительных работ в уже готовых кабинетах ведется монтаж оборудования и мебели. Планируется ввести лицей в эксплуатацию в этом году», — заявил губернатор в своем телеграм-канале.
Точная дата окончания работ не называется. В марте 2024 года Минстрой Омской области анонсировал сдачу объекта к сентябрю 2024 года, по всей видимости, сроки ввода в эксплуатацию немного сдвинулись.
Возводить образовательное учреждение начали в самом конце 2022 года. Строительство проходит через государственно-частное партнерство, то есть на деньги инвестора и средства из бюджета. В дальнейшем Омская область поэтапно компенсирует компании частные вложения из федерального и областного бюджетов. Объект оценивается примерно в 2 млрд рублей.
Образовательное учреждение строит «Сибград» — застройщик ЖК «Кузьминки», где и возводится лицей. Школа рассчитана на 1 122 ученика, то есть одна из самых крупных в регионе.