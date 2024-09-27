Краснодар может стать курортным, появится налог на отдых: Что ждет туристическую сферу Кубани

Гостем программы «Персона недели» на Радио «Комсомольская правда» — Кубань" стала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова. Замруководителя минкурортов рассказала про популярные курорты, дефицит кадров и в каком направлении будет развиваться туризм в ближайшие годы.
Курортный сезон 2024 в Краснодарском крае: как проходит
С какими результатами Краснодарский край завершил летний сезон 2024?
По итогам летнего курортного сезона, высокий летний курортный сезон, который у нас начинается с начала июня и заканчивается он в середине сентября, нас посетило более 10,5 миллионов человек. То есть в прошлом году у нас летний курортный сезон был 9,7 миллионов человек, а в этом году уже 10,5, то есть с приростом почти 7%.
По итогам прошлого года мы думали, что побили исторический рекорд, к нам приехало 18,6 миллионов туристов. В этом году мы все-таки превзойдем уже тот прошлогодний рекорд и ожидаем, что по итогам 24-го года нас посетят более 19 миллионов туристов.
Есть ли статистика, откуда к нам чаще всего приезжают туристы?
— К нам приезжают отовсюду. Из Москвы, из Санкт-Петербурга, к нам приезжают из Челябинской области, из Свердловской области, Ставропольский край, конечно, это наши соседи, тоже самое большое количество туристов приезжает именно оттуда. Из Крыма тоже были.
Можно ли сказать, что понятие сезонность уходит в прошлое, ведь курорты кубанские уже становятся круглогодичными?
— Да, я употребила сейчас понятие высокий летний курортный сезон. Действительно мы делим сезоны на высокий летний, высокий зимний курортный сезон. Но сейчас у нас реализуется стратегия «Жарко круглый год». Это наш логотип, бренд курортов Краснодарского края. Мы действительно считаем, что у нас уже круглогодичный наш курортный регион. Мы стараемся не делить уже сезоны, а понимаем, что нас посещает каждый год, круглый год, большое количество туристов.
Вопрос от слушателя: курорты могут начать испытывать некоторые трудности в связи с таким повышенным спросом на внутренний туризм? Хватит ли у нашего региона ресурсов, чтобы принимать на отдых всех желающих?
— Действительно, как я уже говорила по цифрам, очень большое количество туристов приезжает именно в наш Краснодарский край, в наш курортный регион, но у нас достаточно мест для размещения.
У нас есть уже отели, которые работают по системе «Всё включено» и «Ультра всё включено». Сейчас таких отелей 86, но мы планируем, что данная сеть будет расширяться, потому что она очень популярна и очень востребована у наших туристов. Особенно у тех, которые привыкли ездить за границу и сейчас выбирают, уже отдают предпочтение внутреннему туризму, то очень активно с детьми посещают именно отели по системе «Всё включено» и «Ультра всё включено».
Также у нас более 7 тысяч гостевых домов на территории нашего Краснодарского края, 314 отелей, которые у нас с высокой звездностью это 4−5 звезд, и данные отели тоже расширяются. Ну и инвесторы большое внимание оказывают Краснодарскому краю, так у нас инвестиционный портфель за последние 5 лет только в 30 раз увеличился. В 2019 году у нас объем инвестиций составлял 27 миллиардов в санаторно-курортную сферу, сейчас у нас уже 700 миллиардов в санаторно-курортную сферу. Столько соглашений заключено именно в части инвестпортфеля в санаторно-курортной отрасли нашей. Это не включая такие крупные проекты, которые мы реализуем совместно с Туризм РФ, как Новая Анапа, Турьев хутор, Абрау-Дюрсо. То есть это именно те соглашения, которые на территории региона заключены и в иных местах.
Развитие курортов Краснодарского края: планы
Приведите несколько примеров проектов по созданию инфраструктуры для туриста. Вот что нового появилось в 2024 году и что появится в 2025 году на территории Краснодарского края?
— У нас сейчас на территории Новороссийска, Геленджика, например, открылись дома ремесленников. Очень интересны к посещению новые такие объекты туристического показа. Вообще у нас объекты туристического показа с каждым годом вырастают. Сейчас у нас их 700. У нас появляются все новые туристические маршруты. У нас сейчас паспортизированных туристических маршрутов уже 270. Это и пешие маршруты, и автомаршруты, и веломаршруты. И сеть постоянно расширяется.
Обо всех маршрутах можно узнать на туристском портале на сайте Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Маршруты являются, естественно, безопасными для прохождения. Какие-то, это будет обозначено, можно проходить только организованной группой в составе с гидом-экскурсоводом, какие-то можно посещать самостоятельно, но они все обследованы спасателями.
Также открываются новые объекты, обновленные парки, скверы за счет средств курортного сбора. У нас реализуется эксперимент с 2018 года. С туристов в городе Сочи взимается 50 рублей курортный сбор, на остальных территориях — участниках эксперимента — 30 рублей. И вот за счет этих средств у нас улучшается туристическая инфраструктура. Естественно, это и в 2024, и в 2025 году только будет продолжаться.
Какие виды туризма планируют развивать в 2025 году в нашем регионе? Стоит ли ожидать когда-нибудь на Кубани, что популярным станет гастрономический или может быть даже медицинский туризм, учитывая то, как много сейчас строится современных и уникальных медицинских центров на Кубани?
— Виды туризма у нас развиваются. Летом у нас в лидерах пляжный отдых, а так у нас и гастрономический туризм очень развит. Уже у нас появилось в последнее время более 30 виноделий на территории Краснодарского края. Очень популярные экскурсии на наши винодельни.
Естественно, что медицинский туризм также развивается. У нас появляются все новые правильные медицинские центры, как вы уже отметили. И повторюсь, как ранее уже сказала, у нас 200 санаториев с лечебно-оздоровительной базой, где каждый найдет себе возможность для соответствующей реабилитации, поправить свое здоровье. Это и опорно-двигательные аппараты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они у нас и в Анапе, и в Геленджике, и в Туапсе.
Почему в курортных городах Краснодарского края так катастрофически мало бесплатных туалетов?
— Вы знаете, это действительно очень проблемный вопрос. Власти муниципальных образований наших курортных городов работают над ним, чтобы действительно сеть бесплатных туалетов расширялась.
Из-за средств курортного сбора, который действует с 2018 года, ряд муниципальных образований приобрели бесплатные туалетные модули и установили их на пляжных территориях и также на набережных. Это, например, у нас в городе-курорте Сочи было приобретено 25 туалетных модулей в Геленджике, в Туапсе. То есть эта проблема решается, и в том числе за счет средств курортного сбора.
В следующем году уже у нас вместо курортного сбора туристический налог будет. Я думаю, что власти муниципальных образований рассмотрят, чтобы эти средства также направлены были на увеличение туалетных модулей.
Новый год в горах: что планируется?
Как вы оцениваете спрос на новогодние праздники и какие новинки будут ждать гостей в предстоящем зимнем сезоне?
— Зимний сезон у нас начинается с декабря и заканчивается в середине апреля, потому что действительно пик катания и некоторые курорты закрывают катание только на майские праздники. Например, в прошлом году у нас на Красной Поляне закрывали катание только в майские праздники. Открывается сезон у нас в декабре, но в зависимости от снега. Это может быть середина декабря, конец декабря. Как только выпадает достаточное количество снега, мы открываем зимний горнолыжный сезон. В прошлом году нас посетило 2,7 миллионов туристов за весь период зимних праздников, и мы думаем, что в этом году динамика будет сохранена, может быть, в процентном соотношении будет чуть больше — около 3 миллионов туристов.
У нас три флагманских горнолыжных курорта. Это Красная Поляна, Газпром, Роза Хутор. И вот уже сейчас открыто раннее бронирование, можно заранее планировать свой отдых, забронировать отели, потому что есть пиковые даты, это новогодние праздники, это февраль, 23 февраля и 8 марта, когда большая загрузка и загрузка некоторых отелей в горах достигает 100%.
Вопрос от слушателя: я неоднократно слышал о планах властей создать единый туристический бренд наших городов. И вроде бы уже появился бренд и слоган для привлечения туристов города Краснодара. Как продвигается эта работа? Можно ли ожидать, что в ближайшее время у Краснодара появится приставка «курорт»?
— У нас единый слоган «Курорты Краснодарского края». Это «Жарко, круглый год». Наша концепция реализуется с 2021 года. А у Краснодара действительно появился свой бренд. Он был презентован на выставке, на ВДНХ, на выставке «Россия». И слоган этот «Встречаемся в Краснодаре». Краснодар разнообразный. У нас действительно уникальный молодежный центр делового событийного туризма, уникальный парк «Краснодар». Краснодар действительно будет, я надеюсь, развивать эту концепцию. Мы увидим еще много событийных мероприятий, которые будут проводиться на территории. Сейчас событийная площадка активно строится городом Краснодаром для привлечения еще большего количества туристов. Поэтому, возможно, эта официальная приставка «курорт» когда-то появится у Краснодара.
Но при этом курортам стать сложно. У нас курорты подразделяются, есть курорты федерального значения, регионального значения, ранее были курорты местного значения. Сейчас только федеральный и региональный. Чтобы стать курортом нужна лечебно-оздоровительная местность или курортом регионального значения город можно признать через распоряжение губернатора при наличии дополнительных исследований. Но все возможно.
Кто нужен туристической сфере
Есть ли в нашем регионе в туристической сфере дефицит кадров?
— Дефицит кадров есть не только в туристической сфере. Это вообще по всей стране федеральная повестка. Это действительно сейчас острый вопрос, потому что идет нехватка линейного персонала в наших гостиницах, объектах размещения. И у нас на территории нашего региона 26 профессиональных образовательных учреждений, кто готовит кадры, 10 высших учебных заведений, а мы также реализуем с 2022 года такой проект, как кадровая школа. У нас школа вожатых и школа сервиса. Обучаем студентов и в будущем, после прошедшего обучения мы их трудоустраиваем. То есть у нас так с 22 года уже прошли обучение 4,5 тысячи человек и половина из них успешно трудоустроены в объекты размещения.
Что для вас совершенно неприемлемо в работе, за что вы можете уволить сотрудника, а какие профессиональные качества, наоборот, цените и поощряете?
— Вы знаете, ценю и поощряю, естественно, профессионализм. Каждый человек, который приходит на работу, он должен быть профессионалом, он должен быть ответственным и понимать, что работа — это не только с 9 до 18, а это все-таки призвание. То есть, если ты идешь работать в сферу туризма, индустрии гостеприимства, это должно быть действительно твое призвание. Желание только улучшать, ответственно относиться к исполнению своих задач, быть творческим, креативным человеком, все это поощряется и в работе нашего министерства, и в целом в сфере индустрии гостеприимства.
Неприемлемо в работе, когда человек непрофессионал и действительно, когда нет у него энтузиазма. Но я за это не увольняю, вообще процесс увольнения — это достаточно сложный процесс, поэтому и я стараюсь очень терпеливо подходить каждому человеку, к каждому сотруднику и находить в нем что-то такое, за что все-таки его нужно ценить и поощрять.
27 сентября — Всемирный день туризма. Всем кажется, что туризм — это сплошной праздник, а за этим стоит такой непосильный труд, чтобы сделать праздник другому.
Какие туристические направления популярны в Краснодарском крае
Вопрос от слушателя: мы с мужем часто путешествуем по кубанским районам. Лично нам очень нравится Мостовской район, и кажется, что он недооценен. Но мы выбираем его, потому что это куда дешевле, например, чем Сочи и Анапа. Скажите, а на что будет сделан упор в туризме региона в 2025 году?
— Мне тоже очень нравится Мостовский район. Уникальная природа. И рекомендую всем, особенно туристам из других регионов, которые любят посещать наше Черноморское побережье, действительно, Черноморское побережье ведет рекорды, посетить нашу предгорную зону. Это и Мостовский, и Апшеронский район, Абинский район, город Армавир, где уникальная природа, есть что посмотреть, и я думаю, что каждый останется неравнодушным, когда посетит нашу предгорную зону.
Над чем еще нужно работать? Развивать Азовское побережье, потому что самый, допустим, высокий месяц по загрузке у нас был в августе. И если черноморское побережье на 95 процентов, то Азовское — на 89 процентов. Вообще Азовское побережье всегда загружено процентов на 60−70. Я считаю, что потенциал и Азовского побережья, и горно-предгорной зоны, он действительно еще недооценен.
Нужно развивать сеть туристических маршрутов в этих территориях, максимально их популяризировать, чтобы все жители других регионов знали не только наши крупные черноморские курорты, такие как Сочи, Геленджика, Анапа.
Насколько в нашем крае пользуются популярностью кемпинги и глэмпинги?
— Очень большой популярностью пользуются. Это сейчас популярный вид отдыха. У нас кемпингов и глэмпингов на территории Краснодарского края около ста. Они находятся в городе Сочи, в Мостовском районе, в Абинском районе, в Туапсе, в Темрюке, в Анапе. То есть очень активно едут туристы. И глэмпинги и кемпинги, модульные средства размещения, так называемые, на них даже выдавалась федеральная субсидия в прошлом году. В следующем году, мы надеемся, что тоже у нас с Министерством экономического развития Российской Федерации денежные средства будут доводиться. И активно очень много заявок, то есть мы понимаем, что это большая потребность на территории региона, активно востребована данная субсидия. Также за счет средства этой субсидии были возведены на территории региона 8 модульных средств размещения, ну и при наличии еще дополнительных денежных средств, я думаю, что еще больше объектов появится, но инвесторы и частные денежные средства также вкладывают для расширения сети таких модульных гостиниц, которые называются кемпингами и глэмпингами.
Вопрос от слушателя: очень люблю Кипарисовое озеро под Анапой и часто вижу, как туристы испытывают эти редкие деревья на прочность, отламывают ветки, топчут корни, срывают кору. Как можно сохранить этот уникальный памятник природы?
— Кипарисовая роща — это действительно уникальное явление природы, которое у нас недалеко от Анапы, и очень много туристов и жителей, кто хочет сфотографироваться, побывать на этом уникальном памятнике. Когда озеро осыхает, устанавливается специальное ограждение, но даже это не останавливает некоторых недобросовестных местных жителей и туристов.
Но здесь нужно начинать в первую очередь себя и каждому нам воспитывать культуру в себе для того, чтобы защитить любой, не только Кипарисовое озеро, а любой памятник природы, уникальное явление. То есть это все зависит от внутренней культуры человека, от его воспитания, восприятия. И чем больше мы будем пытаться сохранить все это наследие, передать нашим потомкам.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Какое заявление можете сделать, о чем должны знать слушатели про сферу туризма?
— Хотела рассказать о нашем большом мероприятии, которое называется «Черноморская винная неделя». У нас проходит второй раз данное мероприятие за счет средств федеральной субсидии в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Мероприятие проводится в более широком формате, чем в прошлом году, именно в географическом — проводится в семи муниципальных образованиях. Стартуем мы 30 сентября в Анапе. В выходные дни окончание мероприятия в Абрау-Дюрсо пройдет. Но единственное, с учетом геополитической обстановки, мероприятие все на открытом воздухе. Каждое событие на мероприятии будет проходить с ограничением количества зрителей до тысячи человек.
Мероприятие будет очень интересным. Можно будет посетить экскурсии. Вход бесплатный. Да, и на экскурсии на нашей винодельни, которая участвует в мероприятии.
О личном.
Вот что для вас значит фраза «отдых на все 100»?
— В зависимости от настроения, от места. Отдых на все сто — это отдых в кругу семьи, в любом месте. Главное, чтобы семья была рядом, тогда и получится отдых на все сто. Без разницы, активный он, неактивный отдых, но главное, чтобы мы все были вместе.
А можете вспомнить свой отдых на сто процентов?
— Вот если незабываемый, тогда это уже о личном. Это когда мне супруг сделал предложение. Это, наверное, был самый незабываемый отдых.
А пользуетесь услугой гидов или чаще всего сами находите какую-то информацию интересную?
— Услугами гидов пользуюсь, да. Несмотря на то, что работаю в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, пользуюсь услугами гидов, экскурсоводов, которые более интересны и познавательно рассказывают обо всех наших уникальных объектах туристических.
Вы отель заранее бронируете? Вот что для вас важно при выборе отеля? Вот на что вы обращаете внимание?
— Я, в принципе, человек, который планирует все заранее. Я очень люблю действовать по плану. Конечно, не всегда план сбывается, и очень много факторов. Но планирую заранее, отдых планируем заранее, отель бронируем. Главное, чтобы была удобная локация, и так как мы с детьми, с маленькими, то естественно, чтобы была все-таки и для детей инфраструктура вся в отеле создана.
На лыжах катаетесь?
— На лыжах катаюсь, очень люблю лыжи, катаюсь на лыжах и на беговых, и на горных, да, потому что я родом из Челябинской области, на беговых лыжах у меня вариантов не было не кататься, это вся физкультура, вся зима, только беговые лыжи, поэтому я умею и на беговых, и на горных лыжах кататься.
Как относитесь к чаевым?
— Очень положительно. Оставляю чаевые всегда. Я думаю, что любая работа должна быть достойно вознаграждена, поэтому я очень положительно отношусь.