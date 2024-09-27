Краснодар может стать курортным, появится налог на отдых: Что ждет туристическую сферу Кубани

— Очень большой популярностью пользуются. Это сейчас популярный вид отдыха. У нас кемпингов и глэмпингов на территории Краснодарского края около ста. Они находятся в городе Сочи, в Мостовском районе, в Абинском районе, в Туапсе, в Темрюке, в Анапе. То есть очень активно едут туристы. И глэмпинги и кемпинги, модульные средства размещения, так называемые, на них даже выдавалась федеральная субсидия в прошлом году. В следующем году, мы надеемся, что тоже у нас с Министерством экономического развития Российской Федерации денежные средства будут доводиться. И активно очень много заявок, то есть мы понимаем, что это большая потребность на территории региона, активно востребована данная субсидия. Также за счет средства этой субсидии были возведены на территории региона 8 модульных средств размещения, ну и при наличии еще дополнительных денежных средств, я думаю, что еще больше объектов появится, но инвесторы и частные денежные средства также вкладывают для расширения сети таких модульных гостиниц, которые называются кемпингами и глэмпингами.