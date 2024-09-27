В Сочи на центральный маршрут выпустят девять новых электробусов

Напомним, как ранее сообщало ИАKrasnodarMedia, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» автобусный парк Сочи пополнился новым 71 автобусом на метане. Из них 50 — большой вместимости, а 21 — автобусы среднего класса. Транспорт полностью соответствует нормам безопасности пассажирских перевозок и отвечает всем требованиям безбарьерной среды.