В Сочи на центральный маршрут выпустят девять новых электробусов

В Сочи автотранспортное предприятие получило девять новых электробусов. Транспортные средства выйдут с 1 октября на маршрут 2 М, Об обновлении автопарка города рассказал в Telegram (18+) мэр Сочи Андрей Прошунин, сообщает ИА KrasnodarMedia.
— Большие, технологичные, удобные для пассажиров, в том числе маломобильных, ёмкости аккумуляторов хватает на 60 километров, — уточнил глава курорта.
Андрей Прошунин добавил, что администрация города стремится обновлять подвижной состав за счет транспорта на «зелёных» видах топлива, чтобы не навредить экологии курорта и укрепить его рекреационный потенциал.
Мэр Сочи отметил, что в городе уже эксплуатируется один электробус. Его удобство высоко оценили пассажиры.
Напомним, как ранее сообщало ИАKrasnodarMedia, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» автобусный парк Сочи пополнился новым 71 автобусом на метане. Из них 50 — большой вместимости, а 21 — автобусы среднего класса. Транспорт полностью соответствует нормам безопасности пассажирских перевозок и отвечает всем требованиям безбарьерной среды.