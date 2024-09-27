С 2025 года Татарстан начнет новую программу модернизации ЖКХ

Рустам Минниханов подчеркнул, что состояние коммунальной инфраструктуры вызывает серьезные опасения, о чем свидетельствует количество аварий на сетях и рост жалоб граждан на качество услуг. В связи с этим он напомнил, что с прошлого года в стране реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, и Татарстан также примет участие в этом процессе.