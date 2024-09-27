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С 2025 года Татарстан начнет новую программу модернизации ЖКХ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ определить самые проблемные территории и объекты республики. В своем ежегодном послании к Государственному Совету он отметил, что в следующем году особое внимание будет уделено жилищно-коммунальному хозяйству, которое напрямую затрагивает жизнь каждого жителя.

Рустам Минниханов подчеркнул, что состояние коммунальной инфраструктуры вызывает серьезные опасения, о чем свидетельствует количество аварий на сетях и рост жалоб граждан на качество услуг. В связи с этим он напомнил, что с прошлого года в стране реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, и Татарстан также примет участие в этом процессе.

В 2025 году в республике начнется реализация новой программы, направленной на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Эта инициатива была анонсирована летом этого года, и Минниханов отметил, что каждый район и город в республике нуждаются в обновлении объектов инфраструктуры.

В августе министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что около 8 тыс. км коммунальных сетей в республике нуждаются в замене — это 32% от общего объема. Тогда он отметил, что Рустам Минниханов поднял вопрос о создании новой программы в правительстве республики, однако реализация проекта начнется не раньше 2025 г.

ЖКХ