В каких отраслях самые большие зарплаты в Казахстане

Размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на уровне 85 тысяч тенге до 2029 года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2025−2029 годы. Согласно прогнозу, уровень среднемесячной зарплаты казахстанцев повысится, однако размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на уровне 85 тысяч тенге.