В каких отраслях самые большие зарплаты в Казахстане

При этом средний рост заработных плат по Казахстану составил 14,4% относительно второго квартала прошлого года, а средняя заработная плата составляет 383 365 тенге.
Несмотря на 40% рост зарплат, работники категории «информация и связь» находятся лишь на третьем месте по уровню заработной платы. Первое место занимают работники финансовой и страховой деятельности (800 690 тг) и горнодобывающей промышленности (757 956 тг).
Меньше всего получают работники сельского, лесного и рыбного хозяйств — 235 153 тг, а также работники сферы услуг по проживанию и питанию — 239 181 тг.
В разрезе по экономической деятельности размер средней зарплаты и их прирост за год выглядит так:
- Финансовая и страховая деятельность — 800 690 (+40,1%)
- Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 757 956 (+24,7%)
- Информация и связь — 715 244 (+24,6%)
- Профессиональная, научная и техническая деятельность — 492 349 (+23,6%)
- Промышленность — 474 764 (+23,3%)
- Транспорт и складирование — 456 855 (+22,1%)
- Обрабатывающая промышленность — 394 157 (+20,9%)
- Строительство — 391 769 (+20,1%)
- Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 375 901 (+17,4%)
- Образование — 346 635 (+15,5%)
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов — 342 367 (+15,1%)
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение — 316 644 (+14,1%)
- Здравоохранение и социальное обслуживание населения — 315 034 (+13,5%)
- Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания — 295 998 (+13,2%)
- Предоставление прочих видов услуг — 290 465 (+12,0%)
- Операции с недвижимым имуществом — 266 971 (+7,2%)
- Искусство, развлечения и отдых — 256 419 (+6,5%)
- Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 246 181 (+5,6%)
- Предоставление услуг по проживанию и питанию — 239 181 (+5,2%)
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 235 153 (+3,3%)
Напомним, Казахстан занял 67-е место в рейтинге зарплат по версии Numbeo со среднемесячной зарплатой в $582 — примерно 279 тысяч тенге.
Размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на уровне 85 тысяч тенге до 2029 года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2025−2029 годы. Согласно прогнозу, уровень среднемесячной зарплаты казахстанцев повысится, однако размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на уровне 85 тысяч тенге.