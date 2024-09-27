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В каких отраслях самые большие зарплаты в Казахстане

Самый большой рост средней заработной платы за год зафиксирован у работников информации и связи — целых 40,1%, составив 715 244 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Источник: Kazinform

При этом средний рост заработных плат по Казахстану составил 14,4% относительно второго квартала прошлого года, а средняя заработная плата составляет 383 365 тенге.

Несмотря на 40% рост зарплат, работники категории «информация и связь» находятся лишь на третьем месте по уровню заработной платы. Первое место занимают работники финансовой и страховой деятельности (800 690 тг) и горнодобывающей промышленности (757 956 тг).

Меньше всего получают работники сельского, лесного и рыбного хозяйств — 235 153 тг, а также работники сферы услуг по проживанию и питанию — 239 181 тг.

В разрезе по экономической деятельности размер средней зарплаты и их прирост за год выглядит так:

  • Финансовая и страховая деятельность — 800 690 (+40,1%)
  • Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 757 956 (+24,7%)
  • Информация и связь — 715 244 (+24,6%)
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность — 492 349 (+23,6%)
  • Промышленность — 474 764 (+23,3%)
  • Транспорт и складирование — 456 855 (+22,1%)
  • Обрабатывающая промышленность — 394 157 (+20,9%)
  • Строительство — 391 769 (+20,1%)
  • Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 375 901 (+17,4%)
  • Образование — 346 635 (+15,5%)
  • Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов — 342 367 (+15,1%)
  • Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение — 316 644 (+14,1%)
  • Здравоохранение и социальное обслуживание населения — 315 034 (+13,5%)
  • Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания — 295 998 (+13,2%)
  • Предоставление прочих видов услуг — 290 465 (+12,0%)
  • Операции с недвижимым имуществом — 266 971 (+7,2%)
  • Искусство, развлечения и отдых — 256 419 (+6,5%)
  • Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 246 181 (+5,6%)
  • Предоставление услуг по проживанию и питанию — 239 181 (+5,2%)
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 235 153 (+3,3%)

Напомним, Казахстан занял 67-е место в рейтинге зарплат по версии Numbeo со среднемесячной зарплатой в $582 — примерно 279 тысяч тенге.

Размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на уровне 85 тысяч тенге до 2029 года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2025−2029 годы. Согласно прогнозу, уровень среднемесячной зарплаты казахстанцев повысится, однако размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на уровне 85 тысяч тенге.

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