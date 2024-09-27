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На трассе М-4 «Дон» ограничат движение в Аксайском районе из-за ремонта

Всего планируют отремонтировать около 25 км альтернативного участка М-4 «Дон».

В Ростовской области ограничат движение транспорта на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает «Автодор». Причина — ремонтные работы. Всего планируют отремонтировать около 25 км альтернативного участка М-4 «Дон» на отрезке от 1038 км по 1063 км.

Из-за этого на указанном участке движение транспорта будет ограничено.

«Движение организуют с изменением траектории движения до одной полосы в одном из направлений с ограничением скоростного режима», — говорится в сообщении.

Чтобы ускорить ремонт, работы ведутся круглосуточно.