На трассе М-4 «Дон» ограничат движение в Аксайском районе из-за ремонта

В Ростовской области ограничат движение транспорта на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает «Автодор». Причина — ремонтные работы. Всего планируют отремонтировать около 25 км альтернативного участка М-4 «Дон» на отрезке от 1038 км по 1063 км.