На левом берегу Дона в Ростове собираются строить развлекательный комплекс

Напомним, ранее на левобережье донской столицы открыли первый детский сад. В 2025 году, по данным городских властей, там же должны ввести в эксплуатацию школу на 1100 мест. Кроме того, намерены создать еще один детсад, поликлинику, объекты для физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий и экопарк с искусственными озерами.