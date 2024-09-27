На левом берегу Дона в Ростове собираются строить развлекательный комплекс

На улице Левобережной в Ростове-на-Дону планируют возвести развлекательный комплекс. Этот проект уже прошел экспертизу, говорится на портале ГИС ЕГРЗ.
Предварительно, новый объект разместят на участке площадью в 0,2728 га. Планировку и все необходимые документы по обращению технического заказчика разработали специалисты ростовского ООО «Института строительного проектирования».
Наработки по проекту проверили в ООО «Экспертная группа “Союз” из Вологодской области. Положительное заключение выдали 26 сентября 2024 года. Известно, что застройщиком объекта выступает ростовское ООО “Акцент”.
Напомним, ранее на левобережье донской столицы открыли первый детский сад. В 2025 году, по данным городских властей, там же должны ввести в эксплуатацию школу на 1100 мест. Кроме того, намерены создать еще один детсад, поликлинику, объекты для физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий и экопарк с искусственными озерами.