Подрядчик станции «Спортивная» проиграл суд и остался недобросовестным поставщиком

Арбитражный суд Новосибирской области отказался признать незаконным решение УФАС по НСО о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «СпецТрансСтрой». Компанию внесли в «черный список» на два года.
Территориальное управление автомобильных дорог НСО заключило контракт с ООО «СпецТрансСтрой» на капитальный ремонт участка автотрассы Черепаново — Маслянино протяженностью 4,5 километра. Стоимость заказа превышала 340 миллионов рублей.
Завершить работы предполагалось в 2023 году. Подрядчику необходимо было уложить «свежий» асфальт, обустроить новые бордюры и установить дорожные знаки. Однако к концу года работы были выполнены частично, а после окончания зимы на отремонтированном участке выявили дефекты.
В 2024-м подрядная организация на работу не вышла, и заказчик 18 июня разорвал с ней контракт в одностороннем порядке. Неделю спустя антимонопольная служба постановила внести ООО «СпецТрансСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Компания обжаловала это решение в арбитраже, но 26 сентября суд отказал в удовлетворении иска.
Компания «СпецТрансСтрой» в последние годы выполняла стратегически важные для города заказы. Она занималась строительством станции метро «Спортивная» и ремонтом Октябрьского моста. В обоих случаях подрядчик с задачей не справился, и контракты с ним были расторгнуты.
Иван ЛУДНОВ.