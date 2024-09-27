Подрядчик станции «Спортивная» проиграл суд и остался недобросовестным поставщиком

В 2024-м подрядная организация на работу не вышла, и заказчик 18 июня разорвал с ней контракт в одностороннем порядке. Неделю спустя антимонопольная служба постановила внести ООО «СпецТрансСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Компания обжаловала это решение в арбитраже, но 26 сентября суд отказал в удовлетворении иска.