Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар еще подорожал на торгах 27 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 сентября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,23 тенге, поднявшись еще на 0,66 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,42 тенге (+0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,9−480,7 тенге, евро — по 533−537 тенге, российские рубли — по 5,11−5,21 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 сентября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,27%, до 71,28 долл. за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,33%, до 67,89 долл. за баррель.

Утром 27 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,54 тенге, евро — 533,76 тенге, рубля — 5,17 тенге.

экономика
валюта