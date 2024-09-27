Доллар еще подорожал на торгах 27 сентября

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,23 тенге, поднявшись еще на 0,66 тенге.
Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,42 тенге (+0,15).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,9−480,7 тенге, евро — по 533−537 тенге, российские рубли — по 5,11−5,21 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 сентября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,27%, до 71,28 долл. за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,33%, до 67,89 долл. за баррель.
Утром 27 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,54 тенге, евро — 533,76 тенге, рубля — 5,17 тенге.