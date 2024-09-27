В Самаре маршруты № 139, 119, 177, 429, 616 переводят на регулируемые тарифы

В технических заданиях указано, что льготные автобусы появятся на маршрутах № 139 Самара (а/с Аврора) — п. Рощинский, на маршруте № 119 Самара (ПАВ) — п. Гранный (г. Новокуйбышевск), на маршруте № 177 «г. Самара (ПАВ) — п. Преображенка», на маршруте № 429 «г. Новокуйбышевск — г. Самара (Барбошина поляна)», № 616 «г. Самара (КП “LETOUT”) — с. Мордово-Аделяково».