В Самаре маршруты № 139, 119, 177, 429, 616 переводят на регулируемые тарифы

В Самаре межмуниципальные маршруты № 139, 119, 177, 429, 616 переводят на регулируемые тарифы и уже ищут для них перевозчиков. Минтранс региона объявил торги на осуществление регулярных перевозок. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
В технических заданиях указано, что льготные автобусы появятся на маршрутах № 139 Самара (а/с Аврора) — п. Рощинский, на маршруте № 119 Самара (ПАВ) — п. Гранный (г. Новокуйбышевск), на маршруте № 177 «г. Самара (ПАВ) — п. Преображенка», на маршруте № 429 «г. Новокуйбышевск — г. Самара (Барбошина поляна)», № 616 «г. Самара (КП “LETOUT”) — с. Мордово-Аделяково».
На услуги перевозки готовы выделить соответственно 4,8 млн рублей, 7,9 млн рублей, 5,4 млн рублей, 12 млн рублей, 1 млн рублей. Перевозчиков ищут на срок с 1 ноября по 31 декабря 2024 года. Объявления были размещены 25 сентября, окончание подачи заявок запланировано на 6 октября, а победителей выберут 7 октября.