В Колпино начался снос домов по программе реновации

В программу РЗТ в квартале Красный Кирпичник, которую реализует группа «Самолет», входит двадцать один дом. Тридцать четыре семьи уже получили ключи от квартир в 2019 году. С начала 2024 года в новое жилье переехали еще 84 семьи. Группа «Самолет» предоставила им квартиры в жилом комплексе «Новое Колпино», который построен в границах квартала. По желанию собственники могли выбрать квартиры в других районах города или получить денежную компенсацию.
Территорию в течение месяца очистят от пяти ветхих домов, где ранее проживали собственники и наниматели жилых помещений. До 2029 года планируется расселить и снести еще 16 многоквартирных домов в квартале, в результате чего новые квартиры получат 386 семей.
В ходе реновации Красного Кирпичника, помимо нового жилья, также обновляются инженерные и дорожные сети, появляется социальная инфраструктура. Группа «Самолет» уже построила в квартале три детских сада и школу на 825 мест. В ближайшие годы планируется возведение еще трех дошкольных учреждений, двух школ и поликлиники.
В рамках программы РЗТ группа «Самолет» возводит в квартале Красный Кирпичник жилой комплекс «Новое Колпино». В настоящее время введены в эксплуатацию 3 очереди из 17-ти домов площадью более 263 000 кв. метров.