В Колпино начался снос домов по программе реновации

В программу РЗТ в квартале Красный Кирпичник, которую реализует группа «Самолет», входит двадцать один дом. Тридцать четыре семьи уже получили ключи от квартир в 2019 году. С начала 2024 года в новое жилье переехали еще 84 семьи. Группа «Самолет» предоставила им квартиры в жилом комплексе «Новое Колпино», который построен в границах квартала. По желанию собственники могли выбрать квартиры в других районах города или получить денежную компенсацию.