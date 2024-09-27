Спрос на воспитателей в Челябинской области вырос на 18%

В январе-сентябре 2024 года в Челябинской области дошкольные учреждения открыли 390 вакансий — это на 18% больше вакансий, чем в прошлом году. Статистикой поделился известный сервис по поиску работы.
Что касается зарплаты, то воспитателям предлагают 30,7 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 22%. Среди регионов УрФО Челябинская область занимает второе место по динамике роста заработной платы для специалистов этой сферы.
Стоит отметить, что 45% работодателей готовы сотрудничать со специалистами без опыта, а 43% нужны работники с опытом от года до трех лет. От соискателей требуют наличие грамотной речи, творческого мышления, умения работать в команде. Знание детской психологии также является плюсом.