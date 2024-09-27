Спрос на воспитателей в Челябинской области вырос на 18%

Стоит отметить, что 45% работодателей готовы сотрудничать со специалистами без опыта, а 43% нужны работники с опытом от года до трех лет. От соискателей требуют наличие грамотной речи, творческого мышления, умения работать в команде. Знание детской психологии также является плюсом.