Мишустин спишет долги Свердловской области

В Минфине России выдвинули условия для того, чтобы регионы могли списать свои долги, — высвобожденные средства субъекты могут потратить по определенным направлениям. Треть долга будет возвращаться регионами по существующим графикам, а оставшиеся две трети будут перенесены с периода 2025 по 2029 год на срок с 2030 по 2039 год. Высвободившиеся деньги регионы должны направить на ремонт коммунальных сетей или расселение аварийного жилищного фонда. Также допустимо направлять средства на «новые инвестиционные проекты при достижении соответствующих результатов проектов». Но если деньги не будут потрачены по перечисленным направлениям, кредиты придется возвращать с 2030 по 2039 год.