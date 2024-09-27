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В Краснодаре открыли девять новых детских садов

Девять детских садов на 2,1 тысячи мест открыли в Краснодаре.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре открыли девять новых детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Дошкольные учреждения рассчитаны на 2135 мест.

Детские сады находятся в спальных районах Краснодара. Это, в частности, Западный Обход, поселке Плодородный и Знаменский. В детских садах примут 89 групп для детей от трех лет и 24 ясельные.

В настоящее время набор воспитанников продолжается. Родители могут подать заявления в МФЦ или в электронном виде на Госуслугах.

«С начала года в Краснодаре распахнули двери 18 детских садов, в половине из которых начали принимать малышей в сентябре. В общей сложности они рассчитаны на 4105 мест. Это больше, чем было в последние годы», — сказал директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев.

В 2023 году в Краснодаре открыли шесть новых детских садов на 1590 мест.