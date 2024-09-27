В Краснодаре открыли девять новых детских садов

«С начала года в Краснодаре распахнули двери 18 детских садов, в половине из которых начали принимать малышей в сентябре. В общей сложности они рассчитаны на 4105 мест. Это больше, чем было в последние годы», — сказал директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев.