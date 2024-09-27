Разработчик камер ГИБДД Ласкин: вейпы за рулем нельзя отследить без ошибок

«В нынешней формулировке ~про обычные сигареты речь пока не идет~. Я думаю, что ситуация будет предельно проста: если человек держит любое устройство в руках, то камеры фотовидеофиксации будут его фотографировать, и инспектор будет смотреть, устройство ли это, или бутерброд», — предположил Шапарин.