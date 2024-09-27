Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Волгограда достроили центр спортивных единоборств

Подрядчики завершили строительство ФОКа на территории учреждения дополнительного образования СШ № 14 «Зенит» и теперь налаживают работу инженерных систем.

Как сообщили в городской администрации, комплекс площадью 1000 кв. м построили на пустыре около ул. Тарифной. В здании 2 зала для единоборств, раздевалки, кабинеты для врача и тренера, технические помещения. Там уже установили необходимое спортивное оборудование, а на прилегающей территории обустроили пешеходные зоны и высадили газон.

Одновременно в новом физкультурно-оздоровительном комплексе смогут заниматься около 50 человек.

Напомним, в Волгоградской области идет системная работа по развитию детского и массового спорта, строительству спортивной инфраструктуры. Такие задачи профильным ведомствам поставил губернатор Андрей Бочаров. С 2014 года построили и отремонтировали почти 200 спортивных объектов, постоянно улучшается материально-техническая база спортучреждений.

строительство