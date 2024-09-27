На севере Волгограда достроили центр спортивных единоборств

Как сообщили в городской администрации, комплекс площадью 1000 кв. м построили на пустыре около ул. Тарифной. В здании 2 зала для единоборств, раздевалки, кабинеты для врача и тренера, технические помещения. Там уже установили необходимое спортивное оборудование, а на прилегающей территории обустроили пешеходные зоны и высадили газон.