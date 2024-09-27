Новый штраф для водителей планируют ввести в Самарской области

В Самарской области планируют введение штрафов за неоплаченный проезд по платным автомобильным дорогам. Соответствующий проект изменений в законе «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» опубликован на сайте регионального правительства.
«Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, платным участкам автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения влечет наложение административного штрафа», — говорится в документе.
Так, для легковых автомобилей и других видов транспорта размер штрафа составит 1,5 тысячи рублей, а для грузовых автомобилей и автобусов он будет 5 тысяч рублей.
Напомним, на данный момент в регионе функционирует одна платная дорога — «Обход Тольятти» с новым мостом через Волгу. Эта трасса была открыта в июле 2024 года, а платный режим проезда начал действовать с 1 сентября 2024 года. Стоимость проезда варьируется в зависимости от категории транспортного средства и выбранного участка дороги.