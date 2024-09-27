Новый штраф для водителей планируют ввести в Самарской области

Напомним, на данный момент в регионе функционирует одна платная дорога — «Обход Тольятти» с новым мостом через Волгу. Эта трасса была открыта в июле 2024 года, а платный режим проезда начал действовать с 1 сентября 2024 года. Стоимость проезда варьируется в зависимости от категории транспортного средства и выбранного участка дороги.