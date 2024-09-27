На Кубани зафиксирован рост зарплат в сфере туризма на 22%

С января по сентябрь 2023 года в России было открыто более 500 тысяч вакансий в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 9% приходится на Краснодарский край, а на гостиничную отрасль — 18%, или 31,5 тысяч вакансий.
Средняя заработная плата в регионе за год увеличилась на 22%, с 48,1 тысяч до 58,7 тысяч рублей.
В этом году на Кубани наиболее востребованными специалистами в сфере гостеприимства стали повара, пекари и кондитеры — каждая пятая вакансия в отрасли. Также требуются официанты, бармены и бариста (14%), уборщики (7%).
Кроме того, в туристических объектах Краснодарского края необходимы администраторы (5%), менеджеры ресторана (4%), бухгалтеры (3%), продавцы, хостес, менеджеры по туризму, менеджеры по продажам, разнорабочие (по 2%), врачи, водители, менеджеры административно-хозяйственного отдела и кладовщики (по 1%).
По количеству вакансий в гостиничной отрасли Краснодарский край занимает лидирующие позиции. Чуть меньше специалистов в туристической сфере ищут в Москве (16%), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (6%), а также в Алтайском крае и Новосибирской области (по 3%).
Среди кубанских курортов наибольшее количество сотрудников в гостиницы требуется в Сочи (42,6%), Краснодаре (18%) и Анапе (13,5%).
Отдельно выделяются Адлер (8,5%), Красная Поляна (1,5%) и Эстосадок (0,7%).
Также сотрудников ищут в средствах размещения в Геленджике (5,7%), Новороссийске (3,3%), Туапсе (1,7%) и Витязево (0,4%), уточнили в hh.ru.