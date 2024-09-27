На Кубани зафиксирован рост зарплат в сфере туризма на 22%

С января по сентябрь 2023 года в России было открыто более 500 тысяч вакансий в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 9% приходится на Краснодарский край, а на гостиничную отрасль — 18%, или 31,5 тысяч вакансий.