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Фрегат «Адмирал Исаков» спустили на воду в Петербурге

Это один из самых современных боевых кораблей.

Источник: Кирилл Соловейчик — Telegram

Со стапелей судостроительного завода «Северная верфь» в Петербурге на воду спустили фрегат «Адмирал Исаков». Он является одним из самых современных боевых кораблей, который оснащен высокоточным ракетным оружием большой дальности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Кирилл Соловейчик.

— Такие корабли станут основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. В состав Военно-морского флота уже вошли три фрегата данного проекта, еще четыре — находятся в постройке, — говорится в сообщении.

К слову, фрегат был построен силами высокотехнологичного предприятия, которое за более чем 100-летнюю историю своей работы создало свыше 600 боевых кораблей и судов.

Напомним, в сентябре на воду в Северной столице также спустили морозильный рыболовный траулер «Капитан Юнак». Его назвали крупнейшим плавучим рыбным заводом полного цикла. За сутки судно способно перерабатывать 150 тонн рыбы.