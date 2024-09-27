Фрегат «Адмирал Исаков» спустили на воду в Петербурге

Со стапелей судостроительного завода «Северная верфь» в Петербурге на воду спустили фрегат «Адмирал Исаков». Он является одним из самых современных боевых кораблей, который оснащен высокоточным ракетным оружием большой дальности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Кирилл Соловейчик.
— Такие корабли станут основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. В состав Военно-морского флота уже вошли три фрегата данного проекта, еще четыре — находятся в постройке, — говорится в сообщении.
К слову, фрегат был построен силами высокотехнологичного предприятия, которое за более чем 100-летнюю историю своей работы создало свыше 600 боевых кораблей и судов.
Напомним, в сентябре на воду в Северной столице также спустили морозильный рыболовный траулер «Капитан Юнак». Его назвали крупнейшим плавучим рыбным заводом полного цикла. За сутки судно способно перерабатывать 150 тонн рыбы.