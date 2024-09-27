Собянин заявил о продлении МЦД до Калужской и Смоленской областей

В июне заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за время работы станций МЦД в Новой Москве ими успели воспользоваться уже около 3 млн пассажиров. До сентября на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) было всего две станции МЦД — Щербинка и Остафьево МЦД-2, с запуском четвертого маршрута добавились еще шесть — от станции Мичуринец до Апрелевки.