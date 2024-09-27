Мэрия Новосибирска рассказала, сколько школ откроют в 2024 году

В этом году в Новосибирске двери открыли для учеников три новые школы — № 221 на 825 мест, № 185 на 975 мест и 2-й корпус лицея № 9 на 280 мест. В планах — ввести в эксплуатацию еще два здания, рассказали КП-Новосибирск в Департаменте образования Мэрии Новосибирска.
— В 2024 году на территории города Новосибирска планируется ввести в эксплуатацию 2 здания общеобразовательных организаций общей проектной наполняемостью 2625 мест: здание МАОУ СОШ № 57 по ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе на 825 мест; здание МАОУ СОШ № 222 по ул. Кубовая, 100 в Заельцовском районе на 825 мест, — добавили в департаменте в ответ на запрос.