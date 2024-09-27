Эксперт: крымская пшеница в этом году лучше, чем в прошлом

В Крыму собрали 977 тысяч тонн зерна. Большая часть зерна уже была обследована специалистами. В основном, пшеница отвечает самым высоким стандартам качества и пригодна для продажи. Причем в этом году качество зерна лучше, чем в прошлом. Об этом рассказала заведующая испытательной лабораторией Черноморского филиала «Центра оценки качества зерна» Татьяна Тышкевич, сообщает «Крым 24».
В этом году 68% пшеницы соответствуют третьему и четвертому классу. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что в 2024 году зерно более крупное и имеет высокую стекловидность.
Что делать с пшеницей пятого класса производитель выбирает сам.