Эксперт: крымская пшеница в этом году лучше, чем в прошлом

В Крыму собрали 977 тысяч тонн зерна. Большая часть зерна уже была обследована специалистами. В основном, пшеница отвечает самым высоким стандартам качества и пригодна для продажи. Причем в этом году качество зерна лучше, чем в прошлом. Об этом рассказала заведующая испытательной лабораторией Черноморского филиала «Центра оценки качества зерна» Татьяна Тышкевич, сообщает «Крым 24».