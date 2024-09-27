Самарская область начнет сотрудничать с госкорпорацией «Росатом»

В четверг, 26 сентября, в Самаре региональные власти подписали дорожную карту о дальнейшем развитии партнерских отношений с госкорпорацией «Росатом». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
«Подписанная дорожная карта станет частью работы по обеспечению технологического суверенитета России, консолидации усилий власти и бизнеса для достижения национальных целей», — рассказали в пресс-службе.
Также она сыграет важную роль в комплексном социально-экономическом развитии региона и атомной отрасли страны. Сотрудничество предусмотрено по подготовке кадров, здравоохранению, развитию научно-технологической базы.
Планируется организовывать и совместные мероприятия предприятий Самарской области с организациями госкорпорации. Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко уверен, что подписанная дорожная карта позволит усилить развитие промышленного комплекса региона.