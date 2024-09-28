В Госдуме раскрыли, кто получит двойную выплату к пенсии

«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», — сказала Бессараб. Она уточнила, что на сегодняшний день фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей, так что после удвоения пенсионеры смогут получить 16269 рублей.