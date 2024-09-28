Помидоры, огурцы, растительное и сливочное масло подорожали в Татарстане

Среди овощей борщевого набора заметнее всего подешевела белокочанная капуста — на 11,44%, с 37,42 до 33,13 рубля за килограмм. Морковь подешевела на 9,40%, с 37,70 до 34,07 рубля за килограмм. Ненамного отстал от нее картофель: он стал дешевле на 9,30%, с 39,15 до 35,48 рубля за килограмм.