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«Омскгоргаз» и «Омскгазсети» переданы в собственность Омской области

Имущество АО «Омскгоргаз» и АО «Омскгазсети», находящиеся в собственности государства, переданы на баланс региона. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Источник: Reuters

«Это важный шаг к решению эффективного функционирования предприятия, который позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение жителей нашего региона и улучшит реализацию программы социальной догазификации», — написал в своем Telegram-канале министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.

Директором «Омскгоргаз» назначен Дмитрий Мишуров, который также является гендиректором ОАО «Омскгазстройэксплуатация». Ранее чиновник комментировал, что коллектив предприятий будет сохранен, сотрудников при согласии сторон переведут в штат АО «Омскгазстройэксплуатация».

В состав АО «Омскгоргаз» входят специализированные предприятия по транспортировке газа, строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов. Компания проводит работы по обслуживанию газовых сетей и работы по их реконструкции, модернизации и техническому перевооружению. АО «Омскгазсети» осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям.

экономика