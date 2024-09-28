«Омскгоргаз» и «Омскгазсети» переданы в собственность Омской области

«Это важный шаг к решению эффективного функционирования предприятия, который позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение жителей нашего региона и улучшит реализацию программы социальной догазификации», — написал в своем Telegram-канале министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко.
Директором «Омскгоргаз» назначен Дмитрий Мишуров, который также является гендиректором ОАО «Омскгазстройэксплуатация». Ранее чиновник комментировал, что коллектив предприятий будет сохранен, сотрудников при согласии сторон переведут в штат АО «Омскгазстройэксплуатация».
В состав АО «Омскгоргаз» входят специализированные предприятия по транспортировке газа, строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов. Компания проводит работы по обслуживанию газовых сетей и работы по их реконструкции, модернизации и техническому перевооружению. АО «Омскгазсети» осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям.