«Омскгоргаз» и «Омскгазсети» переданы в собственность Омской области

В состав АО «Омскгоргаз» входят специализированные предприятия по транспортировке газа, строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию газопроводов. Компания проводит работы по обслуживанию газовых сетей и работы по их реконструкции, модернизации и техническому перевооружению. АО «Омскгазсети» осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям.