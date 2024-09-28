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Раздробившие бизнес предприниматели в Прикамье выплатили 1,2 млрд рублей

Руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова подвела итоги работы управления по работе с предпринимателями, которые незаконно оптимизировали налогообложение путем искусственного дробления бизнеса.

Источник: Reuters

Различные схемы позволяли им занижать облагаемую базу, не платя НДС. По ее словам, в 2002—2023 годах по итогам камеральных проверок бизнесмены в досудебном порядке выплатили в бюджеты различных уровней 730 млн руб. При этом налоговая служба наработала и положительную судебную практику. Так, Арбитражный суд Пермского края рассмотрел пять заявлений юрлиц и индивидуальных предпринимателей об оспаривании ненормативных актов налогового органа. В итоге их требования были оставлены без удовлетворения.

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