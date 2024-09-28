Власти отложили введение туристического налога в Свердловской области

Депутат пояснила, что на сегодня сумма проживания в гостиницах и так завышена. По ее словам, в отелях уже сложилась практика, когда с постояльца взимают 30−50 рублей. «Это в тех территориях, где пошли на эксперимент и применили так называемый туристический сбор», — уточнила Чечунова.