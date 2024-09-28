Власти отложили введение туристического налога в Свердловской области

Об этом в эфире «4 канала» заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
Эльмира Туканова уточнила, что туристический налог еще недостаточно отработан на практике, поэтому свердловские власти в течение года будут смотреть, как он будет реализовываться в других регионах.
Ранее ЕАН писал, что в Свердловской области намеревались ввести туристический налог с 1 января 2025 года. По действующему законодательству он должен составлять не менее 100 рублей в сутки с человека. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на главу комитета регионального заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елену Чечунову.
Депутат пояснила, что на сегодня сумма проживания в гостиницах и так завышена. По ее словам, в отелях уже сложилась практика, когда с постояльца взимают 30−50 рублей. «Это в тех территориях, где пошли на эксперимент и применили так называемый туристический сбор», — уточнила Чечунова.
ЕАН сообщал, что в начале июля Госдума приняла закон о введении фиксированного туристического сбора в гостиницах, его также называют курортным. Решение о том, необходим ли он в конкретном городе, а также о ставке будет приниматься на муниципальном уровне. Представители туристической отрасли неоднократно призывали власти Свердловской области отложить рассмотрение вопроса о введении туристического налога.